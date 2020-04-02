直至三月中，香港新冠肺炎確診病例只有一百多宗，之後突然飆升，短短十幾天便急增至七百多宗，專家推算未來兩周可能超越二千宗，比當年沙士確診病例還要多。其實，絕大部分新增個案都是從海外輸入，主要是大批留學生從歐美逃回香港所致，連與美國關係密切的香港眾志常委羅冠聰亦急急返港避疫，以致被質疑為何不留在美國與洋主人共同抗疫。最奇怪的是，反對派一直喋喋不休要求對內地「全面封關」，反而對海外疫情失控視而不見，至今不敢要求對歐美「全面封關」。

所以說，洋奴就是洋奴，洋人的優點他們學不到，缺點倒是學到十足。洋人搞雙重標準，洋奴猶有過之，在他們眼中，凡是西方的東西都是美好的，凡是中港的東西都是醜惡的。但事實恰恰相反，西方尤其是美國今次抗疫一塌糊塗，根本無法和中國相提並論，甚至還不如香港。特朗普聲稱新冠肺炎和普通流感沒有分別、口罩消毒後可以再用、美國只死十萬人已算很好，這種既無知又涼薄的言論，若是出自京官或港官口中，必被洋奴們罵得體無完膚。

事實上，香港疫情之所以急轉直下，正是因為受到歐美疫情失控拖累。大批留學生及外遊人士突然洶湧而至，港府防線迅速崩潰，以致進退失據。加上部分港人自私自利，既不遵守檢疫令，還刻意阻撓設立檢疫中心及指定診所，港府動輒得咎，疫情不惡化才怪。內地十天就可以興建一座醫院，更可以遍設方艙醫院，而香港統統做不到，這是為甚麼？除了因為港府無能，也因為黃絲們刻意搗亂。但不管怎麼說，相對於歐美疫情失控，香港還算是比較安全的地方，否則不會有這麼多留學生急急逃回。

最不可思議的是，有人明知疫情在世界各地蔓延，還要出外旅遊，更到處展示港獨標語，當受困後卻不得不向港府和中國大使館求助，這種人值得同情嗎？