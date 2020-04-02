俗語有云「人比人，比死人」，凡事有比較便知誰是龍、誰是蟲。本港官員如何庸碌無能，不用大條道理或大數據分析，只要找一江之隔的澳門來比較，便看得一清二楚。單是抗疫的積極性與效果，香港可以說是望塵莫及，簡直慢十幾拍；就算簡簡單單的說派錢，人家也爽快得多。

澳門政府派錢還富於民，不是甚麼稀奇事，往年大都在七月派發現金，但因應今年疫情影響經濟，決定提早派錢，昨日起分批發放，永久居民有一萬澳門元，非永久居民都有六千澳門元，主要分為自動轉帳收取及寄劃線支票，前者最快周五已可收到，後者最遲六月中寄出。反觀香港，同樣是派錢一萬元以濟市民之急，政府卻「歎慢板」，最快七月才可申請，實際何時收到，相信官員自己也沒有確實答案。前車可鑑，上次派錢四千元，也要市民苦候經年，今次涉及金額更大，拖延機會更加高。

議員指出，澳門派錢速度快是因為有一套可留紀錄的派錢系統，市民只要登記一次，往後再派錢便按系統資料發放；港府卻以市民私隱為理由，所有資料只作一次性使用，每次派錢都要再做一次行政程序，不但費時失事，而且重複的行政費用動輒以千萬元計，一次又一次白白浪費。冇靈魂政府，應該嚴謹的事就甩甩漏漏，例如檢疫隔離搞出大頭佛，派錢就矯枉過正，不分緩急輕重，簡直是行政失敗的反面教材。港府的辦事速度被譏為停留在「石器時代」，還自吹自擂發展智慧城市，市民實在哭笑不得。

身處疫境，很多人都視這一萬元為「救命錢」，有迫切需要。買口罩要錢，吃飯也要錢，沒有免費口罩及午餐，更加不可能等數個月才找數。政府慣了要市民等，習慣成自然，確診新冠肺炎患者也要等數日才送院。市民急，高官不急，止疫止暴都是無了期地等，整個香港當然也是在等死。