經過一輪網上交鋒，遊秘魯港客求救，通過議員要求特區政府派包機一事，至今大概可以看出端倪。首先是一位自由行女士，去年底已外遊，先後暢遊北美、古巴，現在秘魯某旅遊區受困，她表示身為黃營分子，堅持原則，絕不會向當地中國大使館求助，也並未接受香港的電視台訪問，沒有抱怨食用欠佳。看來這位女士立場堅定，不打算接受中國大使館幫助及乘坐港府包機回港，寧願在秘魯堅持下去，有原則有骨氣，值得讚揚。

接受某電視台訪問、身處偏僻城市庫斯科被困、抱怨食物不合胃口、住宿大房環境欠佳的女士，可能是另有其人，被批評患了典型香港式公主病也甚為恰當。住宿青年旅舍大房，吃普通麵包充飢應是一般背包客的標準待遇，如果有所不慣大可自己多付費用，尋求住房和食物升級，要求特區政府付錢怎說得過去？

跟旅行團去秘魯旅行的應是另外一批遊客，看來有好幾團，幾十人需要撤離。這些旅行團是疫情最盛時的二、三月出行的，只能說他們敢於犯難，勇氣可嘉，不過情況可比十號風球去海灘沖浪，屬於自己去找尋刺激、遇事要求政府部門救援的那類。

旅行團的團友應該也分兩類，一是在網上展示去秘魯景點張開港獨標語的群組，我們很難了解其意圖，想必當地人也莫名其妙，他們可能是為了騙自己開心，做騷自我滿足。我只看過幾張照片，估計人數不多，應該不是找立法會議員轉達、向特區政府和中國大使館求助的一群吧？有原則有骨氣的黃絲又怎可能轉過頭來向中國大使館求助？

也有消息說，一些拿英國國民（海外）護照的旅行團團友已得到英國大使館幫助，加入英國撤僑行列。倒不知議員有沒有弄清楚他代表要求幫助的人是否已在其中，避免勞煩中英兩國大使館分別張羅，重複工作。

香港與秘魯之間沒有直航，派出包機費用極高，故特區政府將向當事人收費。包機分為兩程，第一程由秘魯首都利馬飛倫敦將安排由其他航空公司接載，第二程由倫敦飛香港則安排向飛香港的航班留位。

這次包機安排收費每位約港幣三萬元，未計外面城市飛利馬一程，比英國撤僑才收二百多鎊要高。我認為兩者很難比較，英國撤僑人數較多，平均分擔成本當然偏低。香港則在別國撤僑的包機上臨時加人，只能任由對方開價，毫無還價之力。另外，第二程是由倫敦返香港，機位緊張，據當地留學生消息，就算轉機回港，單程機票已炒到好幾萬元。秘魯轉機倫敦一次，平安回港，此時此刻，三萬元算很便宜了。