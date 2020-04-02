新冠肺炎肆虐全球，經濟直插谷底，民不聊生，港府不得不一改守財奴本色，向所有成年永久居民派發一萬元。可惜廢官即是廢官，派錢都派得甩漏過人，因為新移民不包括在內，結果又要動用關愛基金補漏。關愛基金來自公帑，新移民來港不久卻一樣獲得一萬元，由是又惹起部分港人不滿。更不必說，年前選擇性派四千元也搞了近兩年才到手，這一萬元到底是否能在暑假收到根本無人能知。

反觀澳門年年派錢，有條不紊，皆大歡喜。舉凡永久居民派一萬元，非永久居民派六千元，這樣就能兩面兼顧又不會惹起爭議，而且澳門政府因應疫情提早派錢，今個月開始分批發放；反觀港府繼續拖字訣，七月才接受市民申請。

事實擺在眼前，澳門雖小，但領導人眼光遠大，掌握民情，真正知道何謂急民所急。除了派錢，澳門早在二月初已關閉娛樂場所及賭場半個月以遏止疫情擴散，結果其新增確診人數一度見「零」，跟香港每日新增幾十宗不可同日而語。

不怕不識貨，最怕貨比貨。港澳兩個特區在疫戰面前高下立見，由口罩供應到派錢再到遏止疫情，澳門都將香港拋離九條街，港府廢官之一無是處、低能離地有目共睹。單是日前公布禁止六類娛樂場所營業十四日，竟然漏了卡拉OK和麻雀館，連日被輿論炮轟，廢官仍死撐卡拉OK持食肆牌，只要按規管食肆的做法即可，結果即爆出卡拉OK小型群組爆發事件。很明顯，廢官從未去過卡拉OK，不知其格局和運作，才會將之視作一般食肆。至於麻雀館因為持賭博牌，政府懶得修例便索性放任不管，最終昨日又要急忙刊憲補鑊。

港府與其做到甩甩漏漏，貽笑天下，倒不如照抄澳門做法，人家做甚麼，香港跟甚麼，市民可能還比較安心。偏偏廢官自以為是，覺得跟在澳門屁股後面是奇恥大辱。無能復無知，香港還有谷底反彈的希望嗎？