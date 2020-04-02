近日，內地朋友透過微信問我是否需要口罩，他說內地供貨穩定，自己儲了不少，可以寄一批來香港。我謝過他的好意，說香港不缺物資，建議他轉寄美國的友人，因為大洋彼岸情況更緊張。

不跟住在美國的朋友溝通，我還道他們的防疫意識鬆懈，詳談之下才發覺不然，當地可能比香港更加嚴謹。朋友告訴我，早前有親人生日，他買下禮物，驅車送去對方家中，但是只放在門口便馬上離去，雙方避免碰面；而平時叫外賣，只讓對方送到家門口，一般先停放一、兩小時才去取，他們認為這樣做可以減少感染病毒的機會。

朋友說早在幾星期前，美國人已經有這樣的防疫知識，但是疫情仍然愈鬧愈大，終致一發不可收拾，當地政府實在責無旁貸。美國的醫療設備嚴重不足，測試緩慢，缺乏病床，連醫護口罩也不夠用，這一切都怪不得別人，只能怪管治班子太窩囊。

部分歐美國家處理疫情一塌糊塗，無法向國民交代，便試圖將責任卸給中國，說中方隱瞞了疫情，使他們疏於防範。其實這是混淆視聽，權當中方隱瞞了部分疫情，但是武漢封城沒作隱瞞吧，這是一月二十三日的事。因為防疫而封鎖一座有一千多萬人口的城市，歷史上從未有過，任何人都應該明白事情的嚴重性有多大。西方國家的領袖要是夠精明，當時就應該作全面準備，若能如此，何至弄到今日的田地？

台灣能掌握中國大陸疫情的訊息不比美歐多，何以寶島守得住，西方國家卻如骨牌般倒下？由此可見，是西方的疏忽釀成大禍，不能把責任都甩給中國。如今中國已逐漸復原，內地友人已可將充盈的物資往外送了。相反，一眾歐美國家卻朝不保夕，經此一役，相信會有更多人懷疑西方體制的管治效能。