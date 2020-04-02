生為澳門人，即使面對嚴峻疫情，也會笑着抗疫。嗱！單係口罩分派同埋提早派錢，已令濠江人感到窩心。正當港人在寒風細雨中通宵撲口罩，澳門政府已一早備存大量存貨，迅速在全澳門五十多家藥房限量出售。澳門早已建立一套系統，大部分有規模嘅藥房皆與政府有聯網系統，只要加裝簡單軟件，邊個買咗口罩，一目了然，管理容易。香港又話要創新科技，又話要建立智慧城市，卻連這點都做唔到。鬼咩！派四千蚊「補漏」時，連整張電子申請表格都話要成年，認真貽笑大方！

講到急民所急，澳門年年派錢，睇到港人流晒口水！通常澳門政府會於七月發放，但因應今年新冠肺炎疫情影響經濟，民生多艱，於是提早派錢，昨日起分批發放，每名永久居民獲發一萬澳門元，非永久居民則獲六千澳門元。而香港，二月嘅財政預算案宣布向成年永久居民派一萬蚊，可恨政府又歎慢板，最快七月才可申請，一萬個大洋又唔知幾時才能真正到手！邊個執政為民、知民疾苦，仲使乜多講！

一個疫症打殘香港各行各業，不少基層手停口停，申請綜援審批需時，如果政府明白乜嘢叫做「好鋼用在刀刃上」，或者知道「涸轍之鮒」呢句成語，施政就唔會咁堅離地！眼前要救火，燒到眼眉毛仲話要鑿井汲水先至救火，呢啲就係廢官救急紓困嘅思維！

清朝「揚州八怪」之一嘅鄭板橋，曾當過山東濰縣知縣，碰啱水災，餓殍遍野，佢即令「大興修築，招遠近飢民赴工就食」。有人提出應先上報朝廷，佢斷然拒絕並慷慨陳詞：「此何時？俟輾轉申報，民無孑遺矣。有譴，我任之！」呢啲咪就係「一枝一葉總關情」咯！大丈夫就係要有擔當！救民於水深火熱，為官豈可怕事！一句「有譴，我任之」是何等氣概！香港之高官，做嘢怕孭飛，一味龜縮怠政，所謂「與民同行」，其實係呃人！