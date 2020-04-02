美國最近登上新冠肺炎確診案例的世界第一寶座，這場疫災不但暴露了各國政客的本事與德行，也暴露了各地公共醫療與衞生建設的底蘊。美國人對疫情來襲感到痛不欲生，剖析疫症成災，很容易揪出是因為特朗普棄其前任奧巴馬的政策，兼大幅減稅引發要大削部門開支種下的禍，說到底，美國的災難又是惡質民主惹的禍。

特朗普是非一般政客，他討厭的政敵不少，但三甲之中一定有民主黨奧巴馬的位置。不論是膚色、種族及政治成績，特朗普都對奧巴馬很不滿，自他上任以來，更是拚命去奧巴馬化，說句掃光政策、清光遺產、退光協議，絕不為過。在這三光政策下，奧巴馬時期鋪墊的重返亞太外交政策、跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定，以及環保、伊朗、古巴等問題的協議，都被特朗普一一推翻，奧巴馬任內的政策至今已所剩無幾。而特朗普對奧巴馬的怨言，從貿易逆差是前幾任美國總統失職之禍、奧巴馬醫保是拖累美國經濟的罪魁禍首等，都可以看到。

特朗普一邊推行政治清剿奧巴馬時期政策的計劃，一邊又推出大減稅計劃圖刺激經濟，結果令美國十年內減少的稅收高達一萬四千億美元，這筆巨額財政窟窿一定要填，特氏想到的招數就是裁減海外及國際組織的支出。而環保、疾病、文化等他都認為不重要，因此上任三年多，這三項也是每年預算開支必減的一環，像疾病控制及公共醫療，前有奧巴馬醫保被推翻，後有主力監察海外傳染病及流行疾病的單位被一刀裁去，就連疾病控制及預防中心（CDC）也遭殃，其海外研究伊波拉等傳染病的開支愈來愈少，今年的美國聯邦政府財政預算中，CDC的經費只有七十億美元，這個數字較三年前幾乎少了一半，今年的減幅亦近一成。

因此，這次美國遇上新冠肺炎病毒來襲，防疫穿窿，醫療陣線全面崩潰，根本是特朗普一手造成的人禍！