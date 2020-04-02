每四年改選一次的區議會，每區市民都有一個正常的期望，就是希望新選出的議員，無論新任或連任，透過選舉的洗禮後，總會多多少少把市民要求進一步改善社區環境的期許帶入新一屆區議會，可是這少許但並不苛求的希望，從新科區議員三個月來的表現，可以得出完全失望的結果。對此，政府必須深刻反省。

一人一票選出來的區議員，最起碼予人的觀感是出類拔萃的人物，也必是奉公守法的表表者，否則如何在社區內起示範帶頭作用，帶動坊眾循規蹈矩建設社區？所以人們說區議員是社區人際關係中的「示範單位」，並不為過。去年區選前後已有十多位身為候選人的暴徒在黑色暴亂中被捕，但仍然當選，人們雖不滿意，也只能接受選舉的結果。今年一月一日履新之後，竟然又有十多位區議員因涉嫌觸犯多項刑事罪行被拘捕，如連同去年被捕而當選的區議員，合共約三十多位，區議會出現史無前例的道德墮落，蔚為奇觀。作為公職人員的區議員，每月享受公帑支付薪酬福利近四萬元，最低限度也必須奉公守法才對得起供養他們的市民。

區議會歷來是每區專責防止罪案的「撲滅罪行委員會」的龍頭，派出議員參與帶動和撥款支持該委員會的各項改善每區治安工作及推動市民遵守法紀、維護法治的社教化。可是幾乎區區新科議員和議會都與警方為敵，專門成立違規的各種名目的「監警會」為「手足」報仇出氣，追究所謂「警暴」，甚至有議員帶頭參與非法集會、非法遊行及暴亂行動，對滅罪委員會的恒常保境安民防治罪案職責徹底顛覆，從而令今年第一季地區罪案數字不減反升。

新冠肺炎疫情持續肆虐，本地出現染疫的個案不斷上升，為公立醫院和衞生署的門診帶來日益沉重的壓力。政府防疫衞生部門和醫管局為分流門診人數，減少人傳人的交叉感染，在各區設立「指定診所」和物色更多院舍設立隔離觀察的居停設施，對此公共衞生防疫的設施，本是家家有求，與人民的健康安全攸關，作為區議會本應全力支持和疏導勸說不理解的市民。可是本屆區議會完全與禽流感和沙士疫症時期的區議會作用背道而馳，不單止有破壞無建設，還有議員知法犯法，以身試法，參與和指揮黑色暴亂破壞活動被捕。

區議會其中一個重要職責是改善區內環境衞生和交通設施，使道路保持安全暢順，讓市民安居樂業。經歷大半年黑色暴亂的滿目瘡痍破壞後，市民以為新科議員上場後，總會清拆「連儂牆」，還市容衞生清潔面貌，總會修補被大量拆毀的欄杆，重啟各項道路安全設施，讓途人特別是年老體弱長者和失明、弱視及失聰人士安全過路，重新鋪磚恢復行人路面平順便人通行。可是這些本是最低微的人之常情的要求和願望，都一一落空！

請特首林鄭月娥和民政事務局局長劉江華回應市民普遍的不滿，有關區議會每年耗用大量公帑，區議員卻不去改善每區的社會治安、環境衞生、道路安全、社區和諧、文化康樂等，區議會還有存在的價值嗎？區議會獲分配的公帑應被這樣浪費嗎？