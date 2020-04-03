正論：全球經濟大蕭條　狂瀾既倒無力挽

一場新冠肺炎疫情徹底摧毀全球經濟，情況不僅堪比上世紀三十年代大蕭條，有人甚至形容為第三次世界大戰，殺傷力極之驚人。尤其是環球金融市場一片驚濤駭浪，破產及債務違約潮一觸即發，新一輪金融海嘯隨時殺到埋身。香港作為細小外向型經濟體，稍有風吹草動都無法獨善其身，港府抗疫無能，救市無方，恐怕一個巨浪翻來將死無葬身之地。

全球感染新冠肺炎人數已突破九十三萬，死亡人數超過四萬八千，當中疫情最嚴重的美國，總統特朗普甚至揚言死亡人數或達廿四萬，反映疫情重創各國的冰山一角。為了對抗疫情，全球多國不得不採取封城封關、停市停工等極端措施，國際旅客往來陷於停頓，市面商業活動陷於癱瘓，工廠停產更打亂甚至打斷全球供應鏈，這一波經濟衝擊將是全球性，沒有地方能夠幸免。

早前已有國際對沖基金估計疫情將令全球企業損失逾九十三萬億港元，但這僅是開始，企業面對巨額損失無力填補，不是宣告破產就是爆發債務違約潮，後果將是毀滅性。須知道，經過金融海嘯等衝擊，美國等西方國家慣性採取量化寬鬆「印銀紙」方式「債冚債」，全球經濟好的時候或能相安無事，但欠債始終要還錢，當全球經濟直插谷底，瘋狂「印銀紙」引發的通脹很快就會浮現，從而加速債務爆煲。據統計，截至去年第三季，全球債務合計共達二百五十萬億美元，即約二千萬億港元，一旦企業資不抵債紛紛倒下，觸發的金融危機必比當年雷曼兄弟倒閉引發的金融海嘯更可怕，全球失業人數或將達到二千五百萬人之巨，簡直不堪設想。

全球性經濟衰退，失業飆升，收入下跌，勢將激化各國原有矛盾，對內固然罪案叢生，種族和階級引發的衝突惡化；對外則是國與國的爭鬥白熱化，爆發戰爭的風險與日俱增。有人認為現在的環境與二次大戰前夕有許多相似，隨時擦槍走火，不可謂沒有道理。

身處波譎雲詭的國際環境底下，香港載浮載沉，一不留神便會遭受滅頂之災。這絕非危言聳聽，由最新失業率創下近九年新高，到零售數據出現有紀錄以來最大跌幅，再到滙控史無前例暫停派息，無不預示香港未來的經濟環境兇險無比。財爺陳茂波甚至打定輸數，指今次將難重現○三年沙士後，香港經濟在幾個月後迅速反彈的情況。最壞情況已經出現，這已是路人皆見，問題是港府如何力挽狂瀾呢？

港府聲稱，將推出第二輪防疫抗疫基金，以幫助從業員為主，金額不會少於第一輪的三百億元，現時正與多個業界代表商討。誠然，疫情打擊各行各業，基層打工仔首當其衝，不是失業就是放無薪假，手停口停亟須援手。但人們至今只看到廢官議而不決的死性不改，研究復研究，諮詢復諮詢，打工仔何時得到援助無人能知。甚至乎，財政預算案向全港成年永久居民派發一萬元「救命錢」，至今也是十畫未有一撇，如何申請、何時發放，統統付之闕如。

至於商戶雖說受惠於之前的救市措施，但全屬杯水車薪，小恩小惠，根本無濟於事。港府一味「出口術」呼籲業主減租共度時艱，卻拒絕向業主提供減稅等誘因，連社會要求為樓市拆牆鬆綁「撤辣」之聲也置若罔聞，任由市道進一步插水，形同坐以待斃。香港如何走出經濟泥淖，思之令人惶恐不安。

最不堪的是，港府連抗疫都一塌糊塗，昨日又突然宣布全港酒吧和酒館禁止營業十四日，以及關閉食肆的賣酒範圍。可以看見，由上周六起暫停六類娛樂場所營業開始，港府愈補愈漏，愈管愈亂，只能不斷修修補補，添煩添亂。前日才增加多六類場所納入規管，昨日又再補漏，廢官做事完全沒有經過深思熟慮，抗疫完全沒有通盤計劃，頭痛醫頭，腳痛醫腳，叫人如何相信他們有能力帶領香港谷底翻身？

抗疫無能，救市無方，紓困無力，加上環球經濟進入冰河時期，港府無法指望，香港唯一的依靠便是中國內地。隨着內地陸續復市復工，經濟有望重拾正軌，疫後國際勢力大洗牌，中國佔有最大優勢。怕只怕在別有用心的政客挑撥下，反中仇內情緒愈演愈烈，國家即使有心扶持，香港也是無福消受。