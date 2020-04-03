神州觀察：外宣遇上豬隊友　自毀形象難補救

中國政府欲借全球疫情形勢重塑國際形象，近期積極向多國援助抗疫醫療防護物資，卻被揭發存在諸多質量問題。就在當局極力為此辯解及強調真誠助人決心之際，內地竟有商人鼓動同行製假器材坑害外國，簡直就是豬隊友。

廣東東莞某電子科技公司經理兼執董近日在網絡群組向其他廠商建議，不妨生產假的測溫槍賣給美國，讓原本發燒的測出來是正常體溫，以此令他們的病毒感染者愈來愈多，「看他美國還有多少人去別國傷人」。此言一出，隨即招致輿論狠批，就連眾多內地網民亦無法接受這樣的想法，直斥此舉就是在禍害「中國製造」的形象，甚至屬極端的反人類言行，令人不齒。

然而，此人卻稱相關言論是出於「愛國情懷」所開的玩笑，沒想到會給社會造成不良影響，聽起來着實叫人驚詫。不可否認，中國近期與美國乃至其他一些西方國家圍繞新冠肺炎疫情源頭、中國的瞞疫及防疫不力導致病毒肆虐全球等問題爭得面紅耳熱，和氣大傷，甚至包括美國總統特朗普在內的西方政要、媒體都在大肆渲染中國的「原罪」，當中亦不乏對中國的偏見與歧視。但必須看到，西方社會的「仇恨」多是建基於對中國防疫無能失職的責任追究上，而非像中國商人這樣露骨地詛咒、坑害對方，對別國的疫情幸災樂禍。

遺憾的是，像這般令人鄙夷、有違人性的做法，總會出乎意料地發生在中國人的身上，像遼寧瀋陽某粥舖早前就公然掛出「熱烈慶祝美國疫情，祝小日本疫帆風順長長久久」的橫額；近日亦有網傳某地村民又是放鞭炮，又製作橫額恭賀美國新冠肺炎確診超過十萬例，種種行徑一再擊穿文明底線。而像當年的美國「九一一」恐襲、日本的「三一一」大地震等天災人禍發生時，又有多少中國人在落井下石，宣洩仇恨情緒，其實都是缺乏同理心及全球化思維的表現，屬自毀形象的愚蠢行為。

至於中國政府近期為洗脫「病毒輸出國」的負面形象，積極推動對外援助，又是派遣專業醫療救治隊伍，又是提供醫療防護物資，怎料接連爆出所援病毒試劑盒及口罩等產品出現質量問題；美、法等國亦紛紛表示拒絕或減低對中國製口罩的依賴，雖然中方不停作出解釋澄清，仍不能消除各國的憂慮。

問題就在於，「中國製造」劣迹斑斑，早已聲名狼藉，況且內地自身在抗疫期間，無良商家及劣質口罩等產品亦是滿天飛，如今趁着國際疫情氾濫匆匆轉產、超產的內地企業湧現，無非都想撈上一筆。當局想展現大國擔當、人類命運共同體等理念，卻又出了這麼多拖後腿之人，惟有仰天長嘆。