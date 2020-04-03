世界視線：新冠疫牽動選情　紐約州成主戰場

美國各級政府在處理新冠肺炎疫情時反應遲鈍，白宮與部分州政府之間還爆發罵戰，究其原因，是包括總統特朗普在內，都對抗疫戰滲入了競選年的政治考量，尤其是疫情最嚴重的紐約州，已成為民主、共和兩黨圍繞疫情大鬥法的主戰場。

面對醫院堆積病人屍體的末日景象，民主黨控制的紐約州及市政府均炮轟白宮抗疫慢三拍。州長科莫隔空質問白宮：「紐約州需要三萬部呼吸機，聯邦政府卻只送來了四百部。」當科莫被傳媒問及對總統還有甚麼要求時，他表示自己二十四小時都在抗疫前線，目睹人們在他身邊死去。他呼籲專家學者和政府官員都應「直視總統的眼睛，告訴他這不是一場政治表演」，否則會有更多人白白死掉。

特朗普不甘示弱，質疑紐約州囤積醫用物資，甚至懷疑當地人偷醫院口罩再賣到黑市。不過特氏對紐約州的強硬討伐，實際上對其總統選情非常不利，因為事實上，紐約州是全美疫情最嚴重的地方，理應得到白宮的全力支持。

最新民調顯示，科莫在紐約州的選民支持率由二月的四成四激增至七成一，公眾對他抗疫的認受率更高達八成七，預示着經此一役，他已成為民主黨的政治新星。雖然他今年無緣參選總統，但肯定可提振民主黨的士氣。相比之下，特朗普抗疫表現的認受率只有四成一，其支持者反駁稱，紐約抗疫不力責在州政府，科莫理應一早對可能爆發的疫情未雨綢繆。但這些反駁顯然令特氏更難堪：如果這麼嚴重的疫情要依賴州政府各掃門前雪，那白宮和聯邦政府的作用又是甚麼？

面對紐約州的滔天民憤，特朗普改為對民主黨挑撥離間，表示寧願和科莫同台競選，因為他比前副總統拜登強多了。美媒稱，作為土生土長的紐約市人，特朗普在今次抗疫戰中與紐約州政府鬧僵，反而更落力支援佛羅里達、肯塔基、俄克拉何馬等州的抗疫，原因在於紐約州是民主黨地盤，新冠疫後特氏更無機會在此沾光；相反，另外三個州卻是主要的搖擺州份，特朗普不容有失。