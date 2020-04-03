功夫茶：袋住公帑做漢奸　港台踩界搞分裂

大家呢排出街，有冇發現香港地原來咁多靚女，水汪汪大眼嘅吸睛，鳳眼奪魄勾魂，微絲細眼嘅睇見就令男人身痕。可惜幻想係美麗嘅，現實係殘酷嘅，查實人人都戴口罩防疫，遮咗大半邊面，插蘇鼻血盆大口睇唔見，豬扒都變上菜啦。

所以凡事不能看表面，一定要除低個罩，驗屍咁驗，驗明正身先可以付託終生吖嘛，就好似唔少反中亂港分子打住民主自由嘅旗號，遮掩奪取特區管治權嘅陰謀。最離譜係嗰個香港電台，作為政府部門和公共廣播機構，唔可以偏差，但係偏偏裏面充斥漢奸黃屍，經常借節目歌頌港英歐美，攻擊政府及國家，袋政府份糧反政府，食碗面反碗底，搵新聞自由做遮醜布，勁過晒乜嘢三層過濾N95口罩，當局竟然咁多年都當睇唔到。

其中最出位嗰個《頭條新聞》陰陽怪氣，畀前特首鬧低級趣味，多年來畀人圍插都依然故我，變本加厲，暴潮至今一直醜化執法者，最近仲係咁狂加料抹黑警隊，搞到一哥鄧炳強都忍唔住寫信去投訴，鬧《頭條新聞》從來無譴責或批評過暴徒破壞商舖、堵路、縱火及嚴重傷人。港台發言人話會按既定投訴機制處理，但係個節目就繼續玩嘢，即係投訴都嘥氣，擺到明就係包庇。電視部作反，電台都一擔擔，新正頭就有個電台主持喺網上舉「黑警死全家」揮春，話同大家拜年喎。

呢班友屎忽開花，唔挑唔鬆化，新年變開年，簡稱港台就以為自己真係代表香港同台灣，近排個英文電視節目《The Pulse》訪問世界衞生組織官員，竟然問可唔可以畀台灣加入世衞，嘩，係人都知世衞成員國係以主權國家為單位，咁樣仲唔係公然宣揚分裂，踩上國家統一嘅紅線？所有中國人都唔可以容忍，商經局局長邱騰華終於出聲話有關表達違反一個中國原則、同埋《香港電台約章》中港台作為公共廣播機構所訂明的目的和使命，廣播處長梁家榮需要負責。

醜婦終須見家翁，豬扒戴咗口罩始終都係豬扒，漢奸就係漢奸，所謂編輯自主只不過係一個遮醜嘅保護罩。梁家榮作為香港電台的總編輯，應該做個負責任嘅男人，快啲手來個了斷，引刀成一快，若果轄下禍根唔斷，唔該斷你自己嗰條喇。而港府高官遲遲唔出招整治港台，淨係得把口，繼續養狼狗咬子孫根，係咪想客串做《頭條新聞》嘅太監啊！

搞港獨台獨分裂國家咁鬼陰毒，小心生仔冇屎忽。國家統一係民族大義，絕對唔容許漢奸走狗搵言論自由做擋箭牌。市民帶眼熄電視，港台節目收視低到冇譜，簡直係浪費大氣頻道，計功夫茶話齋，快啲收番佢個牌，咁就一天都光晒。