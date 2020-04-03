香港新冠肺炎疫情的威脅正不斷加重，威脅不是來自香港內部，而是來自海外。歐美的疫情嚴重程度已經超越內地最高峰時，而且防治不嚴，感染傳播較內地更快。

香港封關，卻不能不收香港居民，他們在英、美可能大批逃亡回港避疫，香港能不收他們嗎？不收，必然引起社會內外的巨大反響，反對派必然趁機製造政治糾紛。收，香港政府能否、會否做足檢測隔離工作？不然的話，輸入的疫病會在本地觸發社區感染，令早一輪的防治工作失效，香港的人手、政策與設施能否應付呢？

現時輸入病症已在爆發，再多海外港人逃亡返港，香港怎樣應付呢？尤其是歐美疫情惡化，社會動亂將會開始，排華的政治歧視和衝動在政府種族主義的煽動下，也必然加劇，逃亡回港的人數亦會大增。

香港現時不但要收回海外港人，也要安排接載他們回來。內有疫症復增，外有回港人增，雙重壓力，政府與社會便不能拖拖拉拉，慢板對應，現時便應宣布進入緊急狀態，政府啟用緊急政策。

一是抽調公私營醫護人員，全力防治。二是徵用公共場所和酒店急設集中隔離地方，以至在運動場、馬場安置大型帳幕，務求把所有接觸病患和回流返港者隔離，不再家居隔離。三是動員所有紀律部隊，監督隔離設施、巡邏市區強制執行禁聚集令和檢查現有家居隔離者。四是政府用各種方法保證醫護人員的物資和他們的起居休息，徵召酒店設立醫護人員專門休息的地方。

任何緊急政策與措施都不能有空窗期，即時頒布，即時執行，但要避免政策措施不當或有漏洞。政府要公布防治疫情的決策小組，包含專家名單，把小組的工作全面透明化，且要面對社會報告決策工作和計劃，不能由特首及幾名官員關着門，自把自為、自以為是地決策。

不過，政府處理危機的效率從來低下，我們擔心增設醫療設施、實行全面集中隔離未必會及時推行，甚或諸多藉口拖延不做，香港的輸入疫症會暴升，海外回港人流也源源不絕地把海外病毒帶回，本地的疫情便會失控，醫療體系應付不了而陷崩潰危機，香港將出現歐美的情況。

如果輸入疫病急速上升，為保醫療體系、為保社區，特區便應完全的封關，所有人都禁制出入至少兩星期，物資運輸與公務者除外，藉兩個星期的封關時間來清理治理已爆發和潛伏的疫症。

對付全球大疫，只能用緊急的非常政策，不能敷衍遲疑！