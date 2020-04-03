反對派利用反修例風波暴亂取得巨大勝利的大好形勢，正一鼓作氣要在九月立法會選舉中取得過半數議席，從而獲得對政府各項法案、財政預算案的否決權癱瘓管治，把反中亂港、最終變天奪權提高到一個「決定性的新水平」，用他們的話說，就是掌握了「大殺傷力憲制武器」，從「政府認受性」管治運作方面摧毀「一國兩制」，叫板、抗衡中央管治權和一國的憲政秩序。

是的，反對派在「大好形勢」下是很有把握讓立法會「改旗易幟」的，很有把握讓立法會成為他們最終幹掉「一國兩制」、令香港走上「獨立或半獨立的政治實體」的陣地的。對此，朝廷當然一千個不願意。然而，光有不願意是沒用的，目前形勢下，若以為加強建制派的選舉領導，加強動員、組織愛國愛港力量及阻截某些「證據確鑿」、有違選舉條例的反對派政客「參選」等等，就能打退他們、就能讓建制派獲勝，是根本不可能、不現實的，因為朝廷、建制派花再大力氣，也不如暴亂造成的有利於反對派的力量大。所謂形勢比人強，反對派主導的這個不公平、不公正、不安全的選舉形勢，肯定大大強過朝廷和建制派的一切「選舉努力」，選舉必輸是寫在牆上的。

然而，寫在牆上的東西，不一定能看在朝廷和建制派的眼裏。就是看在眼裏了，有的人也不一定就相信，還會有幻想和僥倖之心自我「糊弄」，希望「奇迹」發生。

當然，更嚴重的問題，是不能排除建制派中的某些人「背景複雜，另有所圖」，他們和反對派一樣，要利用這個「千載難逢、稍縱即逝」的機會完成某種使命。

事實上，香港回歸二十二年，發生了許多反中亂港愈戰愈強的奇怪事情，這和香江府衙中的港英餘孽、無間道的明暗配合大有關係，也和建制派中隱藏甚深的港英餘孽、無間道發揮「特殊作用」大有關係。有的人是在香江府衙和愛國愛港陣營兩頭走的，他們在去年反對叫停區議會選舉時，與反對派相應和出了不少餿主意。