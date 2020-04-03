有人問，美國是世界上最強大最先進的國家，為何一場新冠肺炎就搞得如此狼狽？答案也許只有四個字：外強中乾。表面上，美國整體實力稱霸全球，沒有任何國家可以與之相提並論；實際上，美國政府財政緊絀，入不敷支，加上社會分配不公，以致矛盾尖銳，尤其是貧富懸殊和醫療資源不足等問題，在這場疫症中暴露無遺。

美國既是世界上最多富豪的國家，也是貧窮問題最嚴重的國家之一。根據聯合國數字，美國貧窮人口多達四千萬，其中一千八百五十萬人屬於「極度貧困」，更有五百三十萬人的生活狀況堪比「第三世界的赤貧階層」。即使是所謂的中產階級，也大多是「月光族」，沒有多少積蓄，以致有四成人表示無法應付四百美元以上的緊急開支。處境最尷尬的是數千萬沒有醫療保險的基層民眾，不僅病不起、治不起，連救護車費用也付不起。

新冠肺炎在美國爆發後，官方公布的確診病例一度偏低，一是因為檢測試劑短缺，二是因為檢測費用高昂，許多疑似病例根本沒有檢測。雖然特朗普早前宣布保險公司將為新冠肺炎檢測費用「包底」，但治療及住院費用仍須投保人共同承擔，這難免會令部分基層患者望門興嘆，導致疫情進一步惡化。

老美一直標榜自己是最民主、最自由、最平等、最尊重人權的社會，其實是王婆賣瓜自賣自誇，這場疫症既暴露美式民主的虛偽本質，也暴露美國社會種種不公現象。有人作過比較，在加拿大購買治療糖尿病的胰島素，價錢只是美國的十分之一，可見美國藥廠是多麼的貪婪。美國醫療資源大部分被藥廠和保險公司吞食，難怪連一些最基本的醫療物資和防疫設備也嚴重短缺，面對疫情束手無策。特朗普早前指美國只死十萬人已算很好，近日改口稱最終會有二十四萬人病歿，說明這位「戰時總統」方寸已亂。