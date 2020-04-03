香港高官薪酬直逼歐美元首，可是高薪低能，表現比低層白領更不如。不用讀過基本管理學知識，都應該知道防患未然未雨綢繆，假若事事都是出錯之後才補救，那要管理層來作甚麼？頭痛醫頭腳痛醫腳，不能防範痛症，亦不會有健康的一日。

要罵港府官員幾乎可以罵足三百六十五日，每隔一陣子都會出洋相，好像日前發出的社交戒嚴令禁止聚集，限制食肆運作以及關閉娛樂場所，但「禁啲唔禁啲」，卡拉OK、麻雀館可以繼續開放，當時已有不少人質疑為何同樣是娛樂性質會有例外。結果真的出事了，在K場唱歌的一行七人全部中招，狠狠地摑了政府一巴，要急急下令卡拉OK及麻雀館要關閉，這不單止是傳媒老早發現的問題，坊間最初都已經議論紛紛，獨我們的高官完全不覺有問題，水平連口痕友都不如。

現在確診個案愈來愈多，隔離病床不敷應用，導致眾多確診病人要在家中等候接往醫院，局長耍官腔說這是不理想，其實正確來說是不人道、不負責任。病床數目有限，這是先天性不足，也是可以預計的，為何當局沒有準備？內地疫情比香港爆發得早，政府大可以參考各省市的做法，例如徵用酒店作為隔離營，紓緩醫院的壓力，也幫助疫情得到控制。港府始終在這方面猶豫不決，拖拖拉拉，這段時間遊客都不來了，很多酒店特別是二、三星級的都有大量空置房間，遠在欣澳的迪士尼樂園三間酒店以及海洋公園的酒店，都因園方停開而有大量空房，政府為何不考慮徵用呢？

疫情發展下去，確診人數與日俱增，再不盡快增加隔離設施，醫療系統一旦崩潰，這場疫戰就要打敗了，到時死得人多，難道高官又是說一句不理想便可以推卸責任嗎？若果問責制確實執行，相信香港大部分的官員都要下台，不知道中央到時又有沒有應變計劃呢？