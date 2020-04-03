這場新冠肺炎疫情大爆發，看來只是開始。香港這一、兩星期陷於全面封城狀態，對外交通差不多全部停頓，就算留下幾個口岸，主要作用也不外是給外地回港的香港居民留幾條通道。要去外地也沒有多少地方好去，別的國家或索性封關，拒絕非國民進入；或要求入境後自我隔離兩周。外面的城市大多封閉了，旅行無地，就算能入境也沒有幾多去處，說不定著名的旅遊景點也無法到達。

看電視新聞及網上消息，全世界的主要城市都受到影響，紛紛採取封城策略，市面商業停頓，市民被困家中，除了購買食物和生活必需品外，要外出消費也沒有辦法。網上流傳的一些視頻，都可見大都會如紐約市曼哈頓區平日水洩不通、熙來攘往的主要大道，現今都行人少見，連汽車也沒有幾輛。一些重要旅遊城市如巴黎、三藩市等都不見遊客。在這些城市工作的上班族，不少改為在家工作，辦公大樓燈光頓減，中央商業區也人迹罕見。

例外的是美國佛羅里達州邁阿密，雖然有「居家令」的要求，仍然有大量年輕人擠到沙灘去，毫不理會遵守社會距離的要求，保持緊密接觸，繼續嬉戲尋樂，接受訪問時還振振有詞說，現在正是春季大假，此時不外出耍樂，要待何時？歐洲也有些城市的娛樂場所晚間仍見人群聚集，吃飯喝酒，頗有視死如歸的氣概。

倒是印度有點奇特，新冠肺炎疫症在全世界蹂躪，有關疫情的數字每日飆升，印度卻出奇偏低，確診才一千多人，死亡只有幾十人，在這個人口十三億的國家可說幾乎毫無影響。但也有人說，印度對待新冠肺炎疫情態度有如早期美國，少檢測所以少確診，一般政府醫院根本就不理會，不設檢測，連專為富人服務的私家醫院也缺少測試劑，所以他們的數字是否可信，要自行判斷。居住彼邦的華人都已一早積糧囤水，足不出戶，準備打一場長期戰爭。印度首都新德里最近也開始發出封城令，結果一群從外地進城打工的工人變成無工可開也無家可歸，流落街頭，回老家的公共交通也給斷絕，如不小心處理，隨時變成另一場疫症爆發熱點。

牽一髮而動全身，當全球零售和餐飲業都關閉，下一波受影響的應是製造業，輕工業產品需求少了，工廠停工，再上游的環節如原料生產、機械製造也會隨後減產停頓，工廠停工，工人失業，反過來影響消費。

這次疫情帶來的全球經濟影響前所未見，幅度驚人，看來可能引致新一波的經濟大調整，導致全球經濟分工重新洗牌，對不同的國家是禍是福，仍然有待觀察。