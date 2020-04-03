反修例黑暴是香港由盛轉衰的分水嶺，日前又有暴徒借子虛烏有的「831事件」鬧事，最少三個中學生涉擲汽油彈被捕。究其原因，反中亂港集團利用傳媒和文宣長期洗腦，無孔不入，終於將年輕人洗到癡癡呆呆。而港府有法不依，放任自流，更是邪說歪理遍地開花的最大推手。

近日一段名為「媽咪，點解香港人要報仇嘅？」的視頻在網絡廣為流傳，由「香城教育電視HKGETV」製作，利用可愛卡通大肆宣揚仇警、仇港府、仇中央歪理。例如小豬問母豬為甚麼香港人要報仇，母豬竟答「黑警和政府迫害和殺害很多香港人」，然後小豬又問是否要殺黑警，母豬再答「好多人都想佢哋死」，「由於好多人死得不明不白，死了都無人知」，故要推翻政府成立獨立調查委員會云云。

很明顯，短片宣揚無中生有的歪理，單是「黑警和政府迫害和殺害很多香港人」便全無例子支持，整段片皆避重就輕，為的就是盲目挑起仇恨情緒。短片以可愛卡通作包裝，說是糖衣毒藥也不誇張，旁白甚至自認「教書多年」，要是學童耳濡目染充當暴徒便前途盡毀。

最可笑還是教育局的反應。該局煞有介事發出聲明，指短片「並非由教育局製作或授權製作，完全與教育局無關」，並「呼籲家長小心留意網上資訊，勿讓孩子受不良意識荼毒」。喂，現在不是呼籲家長小心資訊和撇清關係的時候，現在是強力執法的時候。這些充滿歪理的短片在網上長期流傳，又以年幼學童為目標，製作人甚至自認為「教書多年」的教育工作者，難道教育局無責任執法？為何教育局不聯同警方主動調查，將這些不知所謂的反中亂港頻道剷除？要是涉及現役教師，更須吊銷其專業資格。警方早前已拘捕涉嫌煽動暴力和仇恨的Telegram頻道管理員，證明一切有法可依，為何教育局只知撇清關係卻無所作為？