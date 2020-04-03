新冠肺炎是一場數十年罕見的瘟疫，中國慶幸終於撐過來了，自己尚在喘氣，便忙不迭號召工人加班加點生產醫療物資，以支援其他尚在疫患中的國家。可惜，往外送出的抗疫用品卻讓人大做文章，說有部分不合規格，更被描繪成中國之恥云云。

中國製造的防疫物品如果太不合規格，按理今日的境況應該比歐洲更差，內地的醫護和病人定然死傷枕藉，滿街都是帶菌者才對。但內地終能熬過來，證明醫療物資水平，基本上應能過關吧。

不過，樹大有枯枝，製成品偶有失準，是任何地方都會有的，作為出產者固然要檢討，但作為收貨人，尤其是獲對方免費送來的，即使有少許瑕疵，也不值得大肆渲染。正如中國的外交部發言人所說，當日疫情嚴峻時，外國送來的物資也有好些不合規格，但中方只是低調處理。

未爆發疫症前，中國口罩日產量是二千萬個，據說如今是超過一億個。突然大幅度增產，產品當然會良莠不齊，但中國為了救自己，也為了救世界，惟有一力挺上去。如今猶如戰時狀態，第二次世界大戰期間製造的子彈、炮彈最多次貨，但沒辦法，生產量一下子加大幾倍，不可能件件精品，使用者惟有多擔待。

早前，有機構檢測香港市面銷售的口罩，來自東南亞、賣超過三百元一盒的，部分也過不了嚴謹測試，那些產品大多還是疫情前做好的，近月生產的一批，工序更趕，說不定品質更差。但不少香港人明知如是，仍然會購買，因為總比沒口罩用好。當然，我不是說中國就該以此為藉口，從此粗製濫造，畢竟醫療用品的良莠，關乎生命安全，仍是要盡力做好。但如果已然盡力，在「戰時」所出未能盡善盡美，別人便得多體諒，好事者更沒必要為此小題大做。