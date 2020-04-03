自去年六月反修例黑暴以來，數以千計嘅案件一直積壓，民間一直詰問何以不參照英國先例開二十四小時法庭加快審訊暴徒？而且新冠肺炎疫情期間司法機構停擺逾兩個月，為何沒有應變措施？明明有「科技法庭」，可視像審訊，卻因法律考慮投閒置散！

政府止暴制亂無能，坊間甚至揶揄為「警察拉人，司法放人」！其實，只要睇吓民望長期「墊司底」、被嘲為「避政司司長」嘅律政司司長鄭若驊上任以來做過啲乜就知！司底驊一上任就醜聞纏身，如果佢仍在求學階段，根本就係一個逃不過被蓋上「黑豬」嘅壞學生！以咁嘅「人才」執掌律政司，有乜可能唔烏厘單刀？佢被批評應告唔告，令本港法治淪亡，又豈是無因？

寫《資治通鑑》嘅北宋名臣司馬光說：為治之要，莫先於用人。意思明白不過，治理國家嘅關鍵，首推用人。其實唔好話治理一個國家，即使打理小機構、小店舖，都係要「有人可用」；一間小炒店舖，能沒有一個像樣的候鑊嗎？一間小公司，都要有像樣的職員，否則根本難以經營！而作為掌管司法嘅律政司司長，一心只愛「勝景遊」，一年到晚只嚮往「遍綠野，嬉遊醉眼，莫負青春」！哦，一反白眼，又要飛啦！

原來司底驊真係不務正業，佢由一八年一月上任至今，最少三十次外訪。根據政府就財政預算案回覆立法會資料顯示，司底驊喺一九至二○年度截至今年二月共外訪十四次，足迹遍及法國巴黎、盧森堡、荷蘭海牙、奧地利維也納、南韓首爾及英國倫敦，到訪嘅內地城市有北上廣深等，共花費逾八十七萬元；而一八至一九年度共外訪十六次，花費逾一百四十萬元，兩年外訪三十次，共花公帑逾二百二十七萬元。眼前有咁多要解決嘅黑暴案件積壓全不上心，檢控又馬虎甩轆，政府所用非人彰彰明甚，法治核心怎能不動搖！