兩個月前，當傳染病專家說新冠肺炎病毒很狡猾時，不少人聽了只覺好笑。兩個月後的今天，人們再也笑不出，因為大家不但認識且見證了這隻病毒的狡猾，還發現它強而有力的攻擊性和攻擊策略，不但癱瘓了許多繁華大都會，更摧毀多個國家，徹底顛覆地球人的生活，難怪有人「升呢」今次瘟疫為第三次世界大戰。

專家當時說病毒狡猾，是針對其攻擊力與傳播力，病毒攻擊人，既不會令宿主太快死，又能利用人際交往迅速傳播。而今，我們說它狡猾，是因為這隻病毒攻陷了一個又一個城市、一個又一個國家，這場瘟疫已令地球變色，有的國家勢必國力倒退，大部分國家會陷入經濟泥淖，最悲哀的是太多鮮活的生命一去不復還。

地球上過去的兩次世界大戰，二戰號稱高峰時有五、六十個國家被捲入，逾十億人被波及，十分慘痛，但今天的新冠戰疫影響性也不比當時差，被襲擊的國家約二百個，受影響人口幾乎佔了地球人口的八成，涉及面更廣達公共衞生、政治、經濟、文化、民生等方面，這場新穎的戰疫，令地球人感受到史無前例的挑戰與威脅。

從去年十二月尾算起只是短短三個多月，但紐約州陷落了，巴黎、米蘭、柏林、東京、首爾、悉尼等現代繁華大都會一一變成疫區，民眾禁足，陷入生命被收割、幸存者失去生活自由的陰霾中，接下來還要熬經濟寒冬。

過去的兩次世界大戰，事後都有一波勢力洗牌，與戰各方或痛定思痛，或展開新換舊的改革，這一次新冠肺炎重錘打擊之後，地球又會走向何方呢？有人說，大國強國的位置要重新定義了。也有人說，患難見真情，地球安穩一段時間的日子終於來臨。

這些其實都是國際萬花筒的變化，對於一般人來說，我們更深刻地醒覺了生命何其脆弱、公共衞生何其重要，還有，輕視敵人何其愚蠢！