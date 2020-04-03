本周，中國誕生了一家新的央企。按照國資委發布的訊息，「中國融通資產管理集團有限公司」列入國務院國資委的監督名單，屬於國有獨資的特大型企業。這一國字頭的新公司，首先有兩大直觀的特殊之處引人矚目。

其一，按照央企改革部署，總體大方向是精簡合併重組，逐步減少企業公司，在這種情況之下，組建一間新公司，顯然不同尋常。其二，在近百家央企中，融通集團排名第十，僅次於核工業、航天、航空、船舶、兵器、電子等九大軍工央企，定位副部級，重要性不言而喻。這也顯示出了融通集團「軍工」屬性。

根據官方通報，融通集團的經營範圍主要包括房地產、農業、旅遊、酒店、商業、科技、醫療、財務、保險等等，簡直無所不包。原因就在於融通集團的任務是要接管規模龐大的軍隊資產，其資產規模將僅次於「鐵老大」國家鐵路集團。

這一公司的組建，有其深刻的背景。內地在上世紀八十年代為籌措軍費，拓展財源，允許軍隊經商，結果帶來了軍內腐敗、武裝走私等諸多問題，嚴重干擾了軍隊主業。到了一九九八年，中央軍委決定，軍隊一律不得經商。此事對軍隊影響甚巨，乃至於被江澤民引以為傲，列作自己執政的「三件事」之一。

中共十八大之後，軍民融合被列為國家級重大戰略。二○一七年，中央軍民融合發展委員會組建，最高領導人兼任主任；時任政治局常委張高麗擔任委員會副主任兼辦公室主任，中共十九大之後由新進常委韓正接替。由政治局常委兼掌辦公室，足見層級之高。同時，隨着力度空前的軍內反腐，一大批「軍虎」落台，爆出了軍內仍存的發財尋租亂象，尤其是地產，更是腐敗重災區。譬如，落台的原總後勤部副部長谷俊山，就是主管基建營房工作時大發橫財，成為軍隊歷史上腐敗金額最大的貪官。軍隊清理整頓面臨新任務。

隨着「史上最強軍改」推進，按照「軍是軍、民是民」的原則，大量的軍隊資產，比如土地、農場、醫院等，需要剝離，迫切需要一個新平台承接重組。正是在此情況下，融通公司誕生。因此，該公司排名軍工央企序列。

此外，融通首任領導班子配置同樣是重量級的，董事長由原中國兵器工業集團董事長溫剛擔任，總經理由原中國誠通集團董事長馬正武擔任。馬正武去年十九屆四中全會遞補為中央委員，他是目前唯一擔任中央委員的央企領導人，政治地位突出，其他十幾位央企老總則都是中央候補委員或中紀委委員。而融通的領導層也將貫徹軍民融合方針，從現有央企以及軍隊兩方面抽調。

去年，原屬於武警部隊的水電指揮部，改為民用企業安能集團，劃歸國資委。融通集團主要負責解放軍的資產，且規模和範圍遠大於安能集團。融通既是軍隊改革、軍內反腐、軍民融合的綜合成果，也將是未來推進軍民融合戰略的旗艦級平台，其意義覆蓋政治、經濟、軍事多方面。