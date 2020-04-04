正論：港台之不治　何以治香江

廟小妖風大，池淺王八多。香港電台每年花十億元公帑營運，不但沒有做好解釋政府政策、加強市民對國家認同的工作，反而公然違反一國原則，為台獨抬轎，無風起浪，添煩添亂。其節目記者日前訪問世衞官員會否考慮接納台灣成為成員，遭商經局直斥違反一個中國原則。必須指出，港台反中亂港惡行罄竹難書，今次事件只是冰山一角而已，港府一味口頭譴責並無意義，到底何時才肯出手整頓甚至解散港台？

港台英文節目《The Pulse》的記者日前透過電話視像訪問世衞助理總幹事艾爾沃德有關新冠肺炎的問題，期間大力吹捧台灣防疫工作做得如何英明，繼而追問艾爾沃德是否應重新考慮台灣的世衞成員資格。整個訪問有前設、有誘導，無非想要得到「應該接納台灣」的答案。艾爾沃德沒有中計並掛線，結果事件遭港台、反對派政客及台灣方面大肆炒作，批評世衞以政治凌駕公共衞生、受中國操控、不尊重新聞自由云云。

眾所周知，世衞成員國必須為主權國家，台灣並非主權國，當然沒有成為成員的資格。過去國民黨執政，台灣曾以觀察員身份參加世衞大會，但亦要得到其他成員國支持。如果港台連這些基本常識都沒有，擺明無知，不過是打着新聞工作者的旗幟招搖撞騙；如果港台明知故問，則是居心叵測，擺明利用疫情反中亂港、為台獨叫囂。商經局局長邱騰華不得不嚴詞斥責港台違反一個中國原則，強調港台必須對「世衞組織成員國均以主權國家為單位」有正確認識，不能偏差；廣播處長作為港台總編輯責無旁貸，並再次敦促廣播處長和港台在處理所有節目時必須全面恪守《香港電台約章》。

顯而易見，港台刻意踐踏國家主權紅線，公然違反一國，所作所為同漢奸無異，遑論遵守《香港電台約章》。約章第四段列明，港台必須提供準確而持平的新聞報道、資訊、觀點及分析，以加強市民對社會、國家和世界的認同。約章第七段有關編輯自主的內容亦指出，港台必須發放準確和權威性的資訊。這些年來，港台有沒有遵守約章，有沒有加強市民對國家的認同，有沒有發放準確權威資訊，有目共睹。早前警務處處長鄧炳強先後兩次去信投訴港台節目《頭條新聞》抹黑警隊抗疫工作，顛倒是非，港台顧問委員會確認投訴有理，要求廣播處長跟進，足證港台顛三倒四，視約章如無物。

最令人側目的是，去年爆發的反修例黑暴，港台儼然成為暴徒和反對派的喉舌，由論政節目到時事節目再到烽煙節目，皆全方位為黑暴吶喊助威，宣揚仇警、反中央、反政府的訊息。更不堪的是，港台節目收視率低殘，審計署揭發其電視頻道平均只有零點一點恥辱性收視，簡直浪費公帑。甚至乎，曾有港台節目主持人公然兩度在節目內爆粗，毫無專業操守可言。單是去年四月至今年二月，港台接獲的投訴便超過一萬二千七百宗，比一六至一七年度大幅飆升逾十二倍，反映市民對港台已到了忍無可忍的程度。

偏偏港台不是知恥近乎勇，反而動輒將社會上的批評說成是「政治打壓」、「白色恐怖」，簡直不知醜字怎麼寫。今次的世衞訪問風波，不但港台死撐沒有政治取態，沒有違反一國兩制和《香港電台約章》，港台工會甚至聲大夾惡指摘邱騰華指控無理，以約章為名破壞約章，嚴重損害新聞自由和對廣播處長政治施壓。有錯不認，還要上綱上線，惡人先告狀，如此「官媒」，全世界只此一家。人們不禁要問，究竟是誰將港台養成禍港殃民的怪胎？

放諸全球，新聞自由、言論自由、編輯自主並非沒有底線，更不是胡亂抹黑、橫行霸道的擋箭牌，港台同所有政府機構一樣受到法例規管和公眾監察。港台之所以愈來愈囂張，愈來愈不將一國放在眼內，說到底是港府姑息養奸，助紂為虐。別看商經局擺出義正詞嚴狀，但說完就算，毫無罰則，甚至昨日有立法會議員要求商經局設立針對港台節目內容的監管制度，以及成立帳目評議會，商經局也是一口拒絕。正是港府一再放生，有法不依，才會壯大了港台反中亂港的膽。

一室之不治，何以天下國家為。港府連小小的港台也管不了，也就難怪管不了公務員，管不了其他政府部門，更管不了整個香港。當然，港台之所以烏煙瘴氣，港府無能還是其次，根子是港府由港英餘孽把持，他們跟反對派同聲同氣，心裏壓根兒不願意效忠中央，自然樂得放任港台反中亂港。港台的亂象並非個別事件，從公務員公然集會反政府，到紀律部隊充當暴徒，再到律政司檢控官出書教暴徒逃避檢控，皆見整個政府充斥吃裏扒外的無間道。在這樣的情況下，特區焉能不亂？兩制焉能不敗？

不管怎麼說，香港是中國的香港，不是反對派的香港，中央是時候端正主人家的態度，撥亂反正，真正落實全面管治權。港台必須遵守約章，否則便應徹底改革，甚至解散也在所不惜。正如有人指出，港府收回廣播道地皮拍賣起樓，起碼對庫房還有一點貢獻，總好過每年花費逾十億元供養這條反骨惡犬，整天亂吠亂咬。