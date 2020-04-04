世界視線：庫斯納幕後操盤　白宮抗疫添煩亂

美國總統特朗普日前在白宮記者會上表示，目前不會於全國範圍實施居家令，強調各州受疫情影響的程度有別，希望由各州自行決定是否實施居家令。

可以看到，目前仍堅拒實施居家令的州份，幾乎無一例外由共和黨控制。儘管美國早已躍居新冠肺炎確診數字最高的國家，但最新民調顯示，大部分共和黨支持者仍認為新冠疫情被媒體誇大，他們更相信來自總統的資訊。在此情況下，特氏的意見跟專家難免相左。美國過敏與感染疾病中心主管福奇就直指，不明為何有些州仍未實施居家令。

特朗普跟專家唱反調，人們早已見怪不怪。他早前曾表示，希望能在復活節前復工，被專家批評過度樂觀，警告若錯判疫情，隨時要付出沉痛人命代價。特氏近日口風一百八十度轉變，警告新冠肺炎將有機會造成二十多萬人死亡，並宣布放棄復活節前復工計劃，及延長社交距離指引一個月。別以為特氏今次終於聽信專家之言，據媒體報道，這是因為他的七十八歲好友、地產富商切拉上月確診新冠肺炎，入院後一度昏迷，這才讓他大為震驚，知道新冠肺炎的威力絕非「普通流感」那麼簡單。

特朗普好憑直覺決策，相信跟他關係好的人，遠超過專業意見，除了倚重以為祈禱可對付愛滋病的副總統彭斯，亦對其女婿、白宮高級顧問庫斯納委以抗疫重任。庫氏日前粉墨登場，陪同丈人出席白宮疫情記者會，不僅由幕後走到台前，公開發言更像是特朗普的傳聲筒，批評紐約州州長科莫「危言聳聽」，指該州並不需要三萬台呼吸機那麼多。而庫斯納身邊的人亦向媒體透露，庫氏曾稱新冠肺炎疫情是「假新聞」，藉此抹黑總統。另一方面，庫斯納好作高論，但往往成效有限，例如他早前吹噓將在全國推廣類似南韓的車道快速檢測系統，結果只在五處地方落實。

正是因為一國領導人不可能對每個範疇都瞭如指掌，才需要聽取專家的意見，特朗普一味對彭斯和庫斯納一類的「同溫層」偏信偏聽，隨時置國家於險地。