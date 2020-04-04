功夫茶：假難民夥南亞匪　販毒偷米玩魔法

鐵血相擊，情仇糾結，便成了一些令人心動神馳嘅傳奇故事。之不過，天空中有日月星辰，依然照出獅子山下獨特嘅傳奇！香港喺嚴峻疫情和黑暴烈火雙雙煎熬下，百業蕭條、民生多艱！而政府施政依然無能，至叻朝令夕改，玩殘市民！

嗱！功夫茶都唔止一次疾呼要廢柴政府正視假難民嘅問題，開講都有話，大丈夫就係要掃除天下嘅垃圾，咁先可以雄飛奮起而唔係雌伏苟安！尋日功夫茶剛怒斥廢官遲遲唔肯出招整治港台，年花十億元繼續養狼狗咬子孫根！其實，功夫茶都好迷惑，港府究竟有幾多條子孫根，點解狼狗咬極都有嘅？不是嗎？又養港台又養假難民咁多年，年年花成廿幾億個大洋養無惡不作嘅狼狗咬自己「祠堂」！笨實指數無法衡量！呢個廢柴政府成就嘅傳奇故事，恐怕第一流武俠高手都寫唔出！

喂，呢排瘟疫肆虐，人人留喺家中避疫，怕且犯罪分子都要抖抖啩，功夫茶心諗，香港呢個「毒港」，啲水應該清啲啩？即使睇唔到石斑，都睇到泥鯭啩？點知浮喺水面嘅又係屎！日前凌晨時分，警方毒品調查科探員，又喺咖喱味特別濃郁嘅重慶大廈突擊搜查上址一間賓館房間，檢獲約兩公斤懷疑可卡因、一點七公斤懷疑冰毒、三百克懷疑海洛英及一些毒品包裝工具，市值約三百四十萬港元。三名持行街紙留港嘅涉嫌毒販據悉係來自西非嘅假難民！

毒品調查科發言人表示，初步相信已成功瓦解販毒集團，而上址為毒品分銷中心。據悉，毒品由境外人士以體內藏毒方式帶入本港，毒品膠囊排出體外後，不法分子以攪拌機作容器清洗膠囊，然後再進行包裝。可見假難民鋌而走險無不身懷「特異功能」，廢柴政府一早唔聽本報話，一時間未能退出《禁止酷刑公約》，至少都要設立禁閉營，取消行街紙吖，可惜言者諄諄，廢柴政府聽者藐藐，就咁畀假難民一次又一次表演「特異功能」！製毒如玩魔法！屎忽開毒花，易過種西瓜！

話分兩頭，假難民吃完大茶飯一樣唔得閒，南亞匪喺新冠肺炎疫情下，你精我都精，唔飲竹葉青，朋友，咖喱食得多，入鄉隨俗，一於多食飯啦！南亞兵團眉精眼企，睇見咁多人又盲搶米，執輸行頭慘過敗家，若然街上撩完婦女歸來冇飯食，爹你媽你，咁咪好大鑊，於是繼不久前喺黃埔花園一間超市偷三包米失敗後，又有南亞匪再接再厲去偷過，偷咗成七百五十蚊糧食，可惜又失手被警員擒獲，竊匪係持行街紙嘅印度籍男子！紅磡區超市十日內三遇南亞匪「光顧」；功夫茶嚴肅呼籲呢區嘅婦女，切勿單獨抬米返屋企，否則「劫米唔劫色」都嚇餐飽咯！