神州觀察：縱容遷就外國人　軟骨病根難拔除

近年關於外國人在中國享有「超國民待遇」的話題常會刺激國人的敏感神經，一邊奇怪於外國人來到自己地盤竟敢頤指氣使，橫行霸道，一邊又感嘆於自家同胞中太多軟骨病，處處縱容遷就對方，反將自己視作二等公民，不知何時才能真正站起來。

山東青島某社區日前為居民做核酸檢測時，三名外籍人士不但強行插隊，還奪走他人手持單據扔在地，並叫囂說「中國人出去」。誰知在場檢測人員卻為之打圓場，請當地居民「給個面子」，讓外國人先檢測；更有指此舉是得到檢測人員事先應允，外國人不需排隊便可隨到隨檢。事後當地警方亦只對他們進行批評教育，讓涉事外國人寫封道歉信作罷。

就在同一日，廣州某醫院亦有一名外籍確診患者拒絕配合治療，並將阻止其擅自離開的女護打倒在地，繼而發狂般咬傷對方的臉，勢令女護有被傳染之虞。警方雖表示會待該名外國人康復後採取刑事措施，惟當受襲女護的同袍將事件公布上網後，卻被指遭院方責罵及要求刪除相關消息；有科室主任否認責罵傳聞，反指是好心提醒大家別讓事件發酵，以免對涉事女護造成二次傷害。

說白了，院方此舉就是想息事寧人，最好外界永遠不知道發生過這件事，忌憚的因素可能不止一個，只是反過來想想，此事若是不涉及外國人，而是自家「刁民」幹出來的「醫鬧」事件，各方是否早就毫不留情地高調處理了？就連網絡輿情都在紛紛譴責外國人的惡行，院方自己卻先跪了下來，叫人情何以堪？

事實上，內地防疫期間已發生多起牽涉到外籍人士不守規矩、撒潑耍賴等違法行為，當中亦有不少已被秉公執法、嚴肅處理。正如當局強調，不論是對中外人士的防疫救治還是執法層面都應一視同仁，只是具體執行起來，一些地方卻未必都能做到，像江蘇南京某街道辦早前為外籍居民提供的「暖心服務」，誇張到一天能為對方送二十幾次快遞，要甚麼立即幫忙去買，對六百多名「老外」實行一家一個工作組對口服務，又讓本國民眾如何接受？

而這種「跪舔洋大人」的做法平時就很常見，像外國遊客在中國丟了自行車，很快就能找回來，對自家人同樣的遭遇則愛理不理；南京曾以不懂中文為由，對地鐵車廂內違規進食的外國人「選擇性不執法」；山東大學為每位外國留學生配備三名中國女學生，遭網民譏諷是在「拉皮條」。外國人在中國覺得有優越感，無疑是中國的某些軟骨病患者慣出來的，但自己不爭氣又怪得了誰？天天喊着大國崛起，精神上卻還停留在晚清時候，只會繼續被人瞧不起。