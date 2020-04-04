反對派在反修例暴亂中氣勢如虹，區議會選舉大勝，對九月立法會選舉更是自信極強。他們不怕建制派的競選部署、不怕朝廷對建制派有甚麼強力支持，他們只怕釜底抽薪，選舉叫停，遂失去「千載難逢」之奪權機會。

他們也知道，香江府衙在林鄭領導下，是一定會千方百計「保障」選舉如期舉行的，怕就怕朝廷「指令」叫停選舉，因為在朝廷近年對中央全面管治權的文件論述中，已多次出現中央對香港行政長官有指令權的說法。近年有關處理「港獨」事件時，國務院也向香江府衙發出指令，「明白回奏」相關情況和處理結果。

中央對行政長官發出指令權，是北京對香港行使全面管治權的其中一項，「是落實中央全面管治權的重要途徑」，只要是和《基本法》規定的有關事務相關的，和香港管治有相關的重要事務，朝廷都有對行政長官發出指令權，香江府衙都必須按照指令辦事。現在的問題是，中央能不能面對九月選舉在一個極不公平、極不安全，對反對派瘋狂奪權極為有利、對黑色暴亂有了十分明確的支持目標情況下，做出叫停選舉的正確判斷，從而果斷使用指令權。

我們不清楚，中央至今對九月選舉是如何判斷的，不清楚中央為此行使指令權有甚麼顧慮和困難，我們只知道，指望行政長官、香江府衙「自行」叫停九月選舉是絕不可能的，他們只會像以往似的找出各種藉口「保障」選舉舉行。他們連區議會選舉都不願叫停，怎麼可能叫停立法會選舉？他們當然知道立法會選舉獲勝對反對派是何等重要！

日前，建制派有人去函林鄭月娥，說甚麼新冠肺炎疫情嚴重，建議押後立法會選舉。反對派馬上譏諷建制派怕輸，不敢選舉，用的還是「氣死周瑜、罵死王朗」的伎倆。去年區議會選舉，建制派有人一聞這樣譏諷和激將法就立刻被人牽着鼻子走，再不提甚麼「押後」；建制派總是不敢高舉反暴亂、反暴力大旗堂堂正正要求叫停這場選舉。他們不敢，朝廷也不敢嗎？指令權為何不用？管治權之威在哪裏？