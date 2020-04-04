近年中國領導人經常提及「人類命運共同體」，在日前舉行的G20視頻峰會上也着重強調這一理念，呼籲國際社會齊心協力共同抗疫，並加強國際宏觀經濟政策協調。顧名思義，人類命運共同體就是指每個民族、每個國家的前途命運緊緊聯繫在一起，應該風雨同舟，榮辱與共，尤其是面對這場世紀疫症，國際合作的重要性不言而喻。

可惜說易行難，由於西方社會的傲慢與偏見，西方民主極端自私的本質，以及民粹主義作祟，構建人類命運共同體注定是不可能完成的任務，正如中國古人提倡的「世界大同」一樣，可望而不可即。君不見，中國剛爆發新冠肺炎疫情時，西方國家不是隔岸觀火就是幸災樂禍，不是冷嘲熱諷就是落井下石，根本沒有一點人類命運共同體的味道。當西方政客和傳媒譏笑中國人是「真正的亞洲病夫」，並重彈「中國崩潰論」老調時，大概沒有想到自己才是真正的病夫，面臨崩潰的是西方而不是中國。試想想，如果西方國家不是自私自利，而是從一開始就與中國合作，共同抗疫，何至於如此狼狽？

人類本質是自私的，西方社會尤其如此。他們總是嘲笑中國專制、中國人愚昧，而將西方民主吹得神乎其神，將普世價值吹得天花亂墜，沒想到一場疫症就拆穿他們的西洋鏡。當意大利和塞爾維亞等國疫情失控而向歐盟求助時，歐盟不但見死不救，反而禁止醫療物資出口，只有中國不計前嫌伸出援手，難怪塞爾維亞總統慨嘆，歐洲團結不過是童話罷了。

最可笑的是，都這種時候了，部分西方政客和媒體依然不願摘掉有色眼鏡，竟將中國援助其他國家抗疫視為乘機宣揚治理體系、提高全球地位，甚至惡意炒作中國醫療物資的質量問題。實際上，如果西方治理體系真的如此神奇，西方國家真的如此先進，根本不必向外求援，更不必搶購中國醫療物資。