香港電台一直是特區其中一個毒瘤，大花筒嘥公帑之餘，電視節目水平低，收視亦低，浪費大氣頻譜，最令人氣憤是手指拗出唔拗入，食碗面反碗底，作為政府部門和公共廣播機構，地位有如香港的中央電視，可是表現卻像反對派喉舌，新聞報道及節目立場經常出現偏差，利用公帑及公共資源攻擊港府及國家。時事節目《頭條新聞》陰陽怪氣，找人扮太監揶揄政治人物，給前特首痛批低級趣味，而且在暴潮當中美化暴徒，抹黑警隊，警務處處長鄧炳強寫信去投訴，卻未見有改善或檢討，反而變本加厲。

該台一個英文節目，記者問世衞官員會否重新考慮接納台灣為成員，表面是客觀問題，實際有預設立場，世衞成員國均以主權國家為單位，記者明顯是挑戰一個中國原則，對方疑「斷線」沒有回應，黃絲便趁機在網絡大做文章，和港台一唱一和，公然宣揚台獨，引起各界聲討，通訊局收到近二百宗投訴，商務及經濟發展局局長邱騰華公開批評該節目違反一國原則及《香港電台約章》的使命，廣播處長梁家榮作為港台的總編輯，必須對此負責。世衞亦表明，台灣的成員資格問題取決於其他成員國，而不是世衞員工，所以港台記者不是未做好準備便問問題，便是不懷好意，港台回應邱騰華時仍然護短，死撐該節目並沒有任何取態。工會則上綱上線，指事件是政治施壓。

明眼人都知編輯自主被港台一些人用作遮掩政治目的。現在走的路線是踩出紅線，走向懸崖邊緣，再行前便粉身碎骨。一個中國是不能超越的底線，亦不容許任何人在領土內搞分裂，梁家榮應該問責，最起碼要盡快採取行動向公眾交代，攬上身亦沒有用，事關民族大義及國家統一，十個梁家榮辭職都不能解決問題，最奇怪是，回歸近廿三年，政府為何到現在仍然未對港台作一次徹底大整頓呢？