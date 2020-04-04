際此全球合作共抗新冠肺炎疫情的緊張時刻，中國恢復生產後，重新肩負起世界工廠的角色，不但製造足夠數量的衞生防護產品自用，也有能力出口供應世界，不少國際性傳媒都刊出照片，顯示中國的救災物品源源運送到不同國家。報道中國出口這些救災物品時，傳媒免不了各有立場，內地傳媒着眼點是強調中國的無私送贈，說是報答疫症在中國爆發時各國的饋贈。西方比較中立的傳媒以運送物品的內容和數量作為報道重點，避免評論。一些對中國懷有敵意的西方傳媒，認為中國此舉是為了挽回初期隱瞞疫症的錯失，報道重點是這些物料不合規格的比率，有哪些國家回收，有哪些國家退貨。

如果是有些國家救災防疫突發性物料不足，其他國家無私援助，似乎不會斤斤計較，惡言相向。已經面臨物資短缺，就算來貨規格不足也會將就使用，最多是低調提醒供應方要注意問題，日後改善。總不成危急存亡之際，人家無私援助，還諸多指摘，萬一對方停止供應，豈不是情況更糟？有報道指菲律賓、荷蘭、捷克都有政府官員出來，指中國運來的口罩不合規格，已經予以封存，也有指病毒測試劑合格比率偏低。中國駐當地大使館也急忙去了解查究，希望能夠維持中國製造的聲譽。

我查過一些資料，原來一次用口罩、醫用防護衣服手套、呼吸器、測試劑等都是全球新冠肺炎疫症下的必需物料，而且各國都倉存不足，面臨缺貨。內地不少廠家都接獲大量查詢，而且訂單數量龐大，動輒數以億計。以口罩為例，縫製是低端技術，設備機器不難取得，內外兩層的紡織原料不愁供應，主要瓶頸是中間一層過濾芯，是石化副產品，能拿到便可以生產。另一關卡是產品檢測合格證書，拿產品去檢測機構進行檢測耗費時間，趕不上出貨。利之所在，於是有駁腳代理應運而生，一定價錢下可以提供檢測合格證書。兼且目前醫用口罩也有不同標準，有美國標準、歐盟標準和中國標準，很多時產品急運送到外國才發現檢測不合格，大家標準不同也是重要原因。有一說是運去荷蘭的口罩可能是「KN95」格式，非醫療用，價格便宜一半，醫護用的是「N95」，外層加一種噴膜，可以防水。無論「N95」或「KN95」，口罩上都有說明文字。

要補救不合規格問題，現今只能靠內地有關部門自己守好出口大門，一方面加強檢測，一方面廣泛通知國外，有哪些廠商可靠又有聲譽，避免有人胡亂下單，走捷徑出貨。最重要是先保住中國製造的金漆招牌，杜絕惡意抹黑。