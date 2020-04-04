香港號稱法治之區，但名不副實，暴徒打砸搶燒、殺人放火，沒有一個遭重判，更多的是逍遙法外。最悲哀的是「警察拉人、律政司放人」成為常態，連檢控官都出書教暴徒逃避檢控，而且被踢爆後毫無反應，不但無人受罰，甚至仍然坐享高薪厚祿。香港法治敗壞，罪惡叢生，正是由律政司墮落開始。

暴徒為了奪權無所不用其極，既有人上前場和警察「開片」，又有人後勤支援和製作文宣，專門散播仇恨言論煽動暴亂。而黃色經濟圈則是另一條戰線，一方面是黃絲圍爐取暖，另一方面是暴力對付看不順眼的藍店。這十個月來，大家清楚看到暴徒怎樣「裝修」藍店，入店大肆破壞有之，一把火燒掉有之，將顧客拍照再放上網公審又有之。儘管現在疫情肆虐，暴徒減少上街，但暴力事件仍然層出不窮，甚至由針對實體藍店轉而針對愛國愛港的傳媒，狙擊在這些傳媒落廣告的商戶，網上恐嚇誰敢落廣告就杯葛誰、「裝修」誰，商戶見識過暴徒對付藍店的兇殘，誰還敢落廣告？

眾所周知，廣告是傳媒的主要收入來源，阻止商戶落廣告的目的就是要傳媒難以生存，從而達到滅聲的目的。這明顯是無法無天的極權行為，煽動仇恨和暴力、刑事恐嚇等等亦已觸犯法律。早前警方以涉嫌煽動傷人及煽動公眾妨擾罪名拘捕telegram頻道管理員，指其散播仇恨言論及虛假資訊，煽動暴力，鼓勵不守法，攻擊警方或持不同意見人士等。暴徒恐嚇商戶不准在某些媒體落廣告，不是同樣干犯上述罪行嗎？警方和港府何時才會正視問題採取行動？

新聞自由是香港最重要的基石，絕對不能任由暴徒以極端手段破壞。然而現在最大的問題是，即使警方採取行動，律政司有法不依也是枉然。律政司司長鄭若驊其身不正，醜聞纏身又無力駕馭下屬，再不另選賢能，重整法治，香港墮落永無盡頭。