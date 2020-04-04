近日，一家與香港人淵源甚深的銀行股價大瀉，很多小股民愛其股息豐厚，短線起落本不足懼。但銀行突然宣布，依英國監管機構規定，最少約一年要停派股息。不少退休長者持有該股，每年靠收股息過活，停派息的消息一出，這家大笨象銀行的股價一天跌近百分之十，尋底之旅恐怕尚未告終。

筆者常說金融市場是鱷魚潭，不要輕易涉足，大笨象股價狂瀉的一幕，十一年前發生過，頗耐人尋味，不妨重溫一下，讓大家知道股壇兇險。二○○八、二○○九年爆發金融風暴，大笨象暴跌前股價曾升上一百多元，這還是未計及後來每十二股供五股前的價格。

金融風暴爆發後，大笨象的股價緩緩向下，但跌至每股八十至八十五元時，很多小股民覺得該公司一向經營穩健，當時又沒有發出盈利警告，便放心買入，組成「血肉長城」。到大戶盡情「出貨」後，公司宣布業績，卻告訴你盈利大跌，要供股集資，股價便迅即如天崩地裂，急瀉至四十多元水平徘徊。如果管理層能按市場規矩，及早發出盈警，很多股民不會在八十多元買入，但為何不發警告？故說耐人尋味。

一般的供股大多是十供一、五供一等，很少有十二供五的奇怪比例，據說這又是有利大戶而不利小股東的安排。不過，大笨象業績雖壞，但跌至四十元左右卻是過於賤價，不過我當年聽遍各知名財經演員的分析，幾乎一致認為四十元仍是太高，紛紛叫股民沽出。不少人聽話照做，大量股票便落入大戶的口袋中，後來卻證明四十多元大抵已是底部，自此之後股價拾級而上，沽出者悔不當初。

事實上，大戶與財經演員合奏，往往讓散戶在不該買的時候買入、不該賣的時候賣出，你沒有信心能不受擺弄的話，惟有及早退出市場。