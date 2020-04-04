笑看天下：急民所急 即派一萬-施友朋 評論員

特區廢柴政府最令人佩服嘅係，完全唔知個「醜」字點寫！政府無能，玩殘市民，幾乎日日都在上演！嗱！實施「社交戒嚴令」以來，政府「關啲唔關啲」，到日前「唔封又封」，進一步要求酒吧關閉十四日，理由係酒吧及樂隊群組已錄得至少七十多宗相關感染個案，包括第二代、第三代及第四代沒有前往酒吧嘅感染者。

當前新冠肺炎確診個案逾八百宗，美容院職員又連環中招，但老朽執筆寫此文時，美容院仍然未被要求關閉，食衞局局長陳肇始只係話「其他高危場所如餐廳、美容院亦已加入規例內，不排除對美容院作進一步更強烈的限制」。咁即係點？封定唔封？其實美容業界都指疫情以來生意大跌九成，業界願意停業，冀政府補貼。

廢柴政府就係咁嘅貨色，斬件式措施，完全冇全盤考慮，頭痛醫頭、腳痛醫腳，美容院出事喇，但仲未爆夠七十宗喎，睇定啲先！依家關閉酒吧，香港酒吧業協會認為做法不公，反對政府決定，質疑為何只關閉酒吧而非全港大小食肆一併關閉，強烈要求政府賠償業界損失。

講真，廢柴政府每次補鑊必定錯漏百出，牛欄關貓，盞嘥氣！禁令發布，不知所云，搞到業界無所適從，點到市民陀陀擰，呢個政府，真係信佢半成，雙目失明！政府講乜都係一個字：廢！依家疫情下，大中小企無不受到海嘯式衝擊，旅遊、飲食、零售、會展等行業已進入嚴冬，唔少業內人士零工作、零收入，處於生死存亡嘅難關，各界促次輪防疫抗疫基金補漏，發放應急錢！而社會亦促請政府設立失業援助基金，之不過高官個個係飽漢，又點會知餓漢飢吖！

林鄭年薪已達五百二十一萬元，比去年加咗十二萬，平均每月加薪一萬元；而全民派錢一萬蚊仍歎慢板，七月先派表，唔該急民所急學澳門立刻派錢喇，否則難保飢民揭竿而起，提早於五月而不是十月圍城！