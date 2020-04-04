全民抗疫已進入第三個月，近日各地都有防疫鬆懈、戰疫過疲的情況，不少人都想知道新冠肺炎病毒何時衰竭？我們何時才能走出疫境？對此，專家看法不一，口徑比較脗合的一點是令人心灰，因為疫情或不會結束，即使炎夏來臨，病毒散播情況會稍遏，但秋冬一到，病毒或又捲土重來，人們恐怕要做好長期抗疫的準備。

最新作出上述研判的是美國過敏與感染疾病中心主管福奇，這名在今次抗疫工程中，一度被白宮投閒置散的專家預料，現在的新冠肺炎疫情未必會結尾，並可能在秋季出現第二波的新型冠狀病毒爆發。

與福奇有同一觀點的還有本港傳染病專家袁國勇，歐洲亦有學者認同疫症難收尾的看法。袁國勇的解釋是這次疫情傳播太廣，現在已經傳到南半球，那裏即將進入冬天，適合病毒生存和傳播；之後便是北半球進入冬天，病毒再從南半球傳到北半球，如此的話，新冠病毒就會持續傳染，難絕後患，最終結束疫症還要靠疫苗。

另有專家認為，大範圍的傳播之後，新冠病毒可能成為一種風土病，像其他流行性傳染病一樣，不久便乘勢播毒。歸根究柢，保護自身的有效方法還是投資公共衞生及醫療，個人則加強衞生與清潔。

新冠病毒長在，對各國民眾來說都不是好消息，雖然中、美、德、英、法都有醫療機構在加快研發疫苗，但時間始終是最大的投資，最少在今秋很難面世，地球人還是要在希冀疫苗、偶爾聽到疫苗測試消息的煎熬中，苦苦與新冠病毒搏鬥。

人需自救，國家又如何？經歷一場或沒有結尾的戰疫後，各國勢必加強本國醫療基礎，並立即補充物資，可以預見未來幾年的商業熱點，離不開與防護用品及物資相關的產業，只是物資之外，怎樣加強官員危機意識、官府應變反應，才是下一次戰疫的另一關鍵。