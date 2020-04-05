正論：撥亂反正不放鬆　任爾東西南北風

《基本法》頒布三十周年，香港回歸亦就快踏入廿三周年，「一國兩制」不但不是行穩致遠，反而亂象叢生，變質變味，持續近十個月的反修例黑暴更嚴重觸碰一國兩制的原則底線。中聯辦主任駱惠寧昨日撰文談及一國兩制長期積累的矛盾逐步顯現，《憲法》和《基本法》權威受到前所未有的挑戰，已到了必須面對和解決的重要時期，拉開了中央出手撥亂反正的序幕。

駱惠寧在文章中引用清代文學家鄭燮《竹石》詩中兩句：「咬定青山不放鬆」、「任爾東西南北風」，意謂竹子牢牢地咬定青山不放，不管東西南北風如何猛烈狂吹，都不能使竹子有絲毫動搖，反映中央的堅定決心。他強調，面對各種困難和挑戰都要堅定《憲法》和《基本法》制度自信，不為一時之曲折而動搖，不為外部干擾而迷惘，只有建立特區健全維護國家安全的法律制度和執行機制，強化執法力量，防範和遏制外部勢力干預香港事務和進行分裂、顛覆、滲透、破壞活動，才能確保香港長治久安。

無獨有偶，多名重量級「護法」亦紛紛開腔，基本法委員會前委員饒戈平直指特區的出路不在於騷亂暴力，而是法治穩定；出路亦不在於脫離祖國，依附外地，而是與祖國相互依存；基本法委員會副主任譚惠珠甚至明言，不擁護《基本法》的人應當禁止參選立法會和區議會；基本法委員會前副主任梁愛詩則認為連串暴亂暴露市民對《基本法》有誤解，有些人不願接受回歸的事實，是別有用心的政客把香港和中央對立。

聽鑼聽聲，聽話聽音。這些言行不是偶然，不是無的放矢，而是有心為之，極具針對性，預示中央絕不會對香港種種亂象坐視不理，更不會任由外部勢力危及國家安全、踐踏國家主權的紅線。現在是先禮後兵，好言相勸，給予時間一些人回頭是岸，惟容忍有限度，倘這些人仍執意一條黑路走到底，中央出手撥亂反正便是理所當然，也是應有之義。

誠然，不管是二○一四年的佔中，還是去年爆發的反修例黑暴，背後都離不開「外部勢力干預香港事務和進行分裂、顛覆、滲透、破壞活動」，目的是奪權變天，以兩制凌駕一國，遏止中國崛起。金主兼黑手壹傳媒黎智英甚至毫不諱言反修例黑暴「為美國而戰」，將洋奴漢奸和外部勢力千絲萬縷的關係揭穿。他們搞風搞雨如入無人之境，歸根究柢是特區政府未有「建立健全維護國家安全的法律制度和執行機制」，一是廿三條至今仍未立法，二是司法刀把子牢牢掌握在外部勢力代理人手裏，成為一切亂象之源。

禍兮福之所倚。反修例黑暴重創香港社會，同時亦讓人清楚看見兩制問題所在，中央由剛開始未有察覺事態嚴重，到現在透徹了解香港這一制爛到入心。繼今年一月中聯辦有新人事任命後，中央二月再為港澳辦換將，駱惠寧兼任港澳辦副主任，港澳辦主任則由全國政協副主席夏寶龍兼任，港澳辦升格為國家領導人統領，當知中央正逐步部署落實對港全面管治權，整頓特區亂象，廿三條立法勢在必行。

隨着立法會即將於七月休會，反修例黑暴一周年就快到來，一場更大規模的腥風血雨已隱然成形；加上九月立法會換屆，反對派奪權無所不用其極，正義與邪惡交鋒，光明與黑暗交戰，香港是生是死全在這一仗。駱惠寧引用詩句講道理，饒戈平直白點出中港互相依存才是出路，正是中央出招的第一步，無非希望充當暴徒的年輕人和部分市民迷途知返，不要錯判形勢。尤其是疫情肆虐全球，經濟大蕭條迫在眉睫，香港絕對無法獨善其身，港人隨時連溫飽也成問題，要是連叫口號都軟弱無力，還要盲目反中亂港，添煩添亂，何苦來哉？

香港最大的優勢是背靠祖國，樹大好遮蔭，內地亦逐漸從疫情的泥沼站起來，甚至有餘暇援助其他國家。可以毫不誇張地說，疫情震央早就由內地移至歐美，疫後國際勢力大洗牌，中國必然是全球經濟的火車頭，中港一榮俱榮，與祖國相互依存是唯一出路。部分港人與其蚍蜉撼樹自毀長城，不如為復興中華出一分力；與其做抬不起頭的洋奴漢奸，不如昂首挺胸做中國人。

當然，禍起蕭牆，香港之亂說到底是自己人不爭氣。單是特首林鄭月娥，黑暴初起即實行綏靖投降政策，導致暴亂一發不可收拾；到了區議會選舉，不理黑暴肆虐選舉毫無公平可言，偏要將議席送給反對派。昨日她趁《基本法》頒布三十周年在多份報章刊文，吹噓香港回歸以來成功落實一國兩制，市民享有言論、新聞、結社、集會、遊行、示威、通訊等自由不是空談，甚至將去年黑暴逾萬次遊行集會和暴亂當成市民享有自由的實現，聲稱這個數字是九七年的十倍，足證自由有增無減云云，簡直自欺欺人，恬不知恥。正如有人揶揄，中國實行一國一制，鄧小平設計一國兩制，林鄭管治下的香港則是一國三制，黑暴享有殺人放火而不受法律制裁的自由；洋奴漢奸享有叛國禍港毫無後果的自由，寧不悲乎。

不管怎麼說，今日的中國已非當年的中國，綜合國力大有問鼎全球第一之勢，反華勢力不自量力，注定無功而還。由鄧小平設計一國兩制開始，京官有智慧有謀略已是有目共睹，欠的只是敢於頂着外部勢力指手畫腳的膽識。過去國家韜光養晦，面對洋人忍氣吞聲是無可奈何，但今時不同往日，外部勢力和國際輿論根本不足為懼，只要擇善固執，強硬應對，兩制必將重回正軌，一國亦必將傲然聳立於天下。總而言之，時間有限，反中亂港者再不收手，後果自負矣！