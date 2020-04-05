世界視線：收病人限制多多　安慰號淪為擺設

美國海軍醫療船安慰號（USNS Comfort）日前駛入新冠肺炎疫情重災區的紐約港，由於這是該艦艇在九一一恐襲後，首次馳援紐約，引發當地民眾萬人空巷，上街歡迎的奇景，只可惜艦艇接收病人限制多多，原本能容納一千張病床，迄今接收的病人僅是兩位數，雷聲大雨點小，難以為紐約市民帶來真正的「安慰」。

關鍵在於，安慰號並不接收新冠肺炎病人，更有甚者，患者並不能直接叩門，必須在市內其他醫院先接受新冠肺炎檢測，呈陰性後再轉送到安慰號。該艦艇到紐約的原意，是紓緩當地醫療系統的巨大負擔，惟接收病人設下重重關卡，根本得物無所用。

如今最大的問題還在於，由於紐約市現正處於半封城狀態，民眾自我隔離，以往經常出現的工業意外、交通意外基本上絕迹，所謂非新冠肺炎患者，幾乎不存在，安慰號的作用，也就相當有限。

海軍醫療船拒絕接收新冠肺炎病人，主要是擔心將來如何消毒的問題。海軍艦艇跟郵輪一樣，屬密閉空間，一旦出現疫情，擴散速度將難以控制。羅斯福號航空母艦淪為「疫輪」，就引發一場不大不小的風波。

紐約州州長科莫透露，正計劃聯絡國防部長埃斯珀，希望他能收回成命，考慮接收新冠肺炎病人。事實上，由國民警衞軍及陸軍工程部合力改建、前身是大型會議中心的臨時醫院，本來也不收新冠肺炎病人，但其後科莫致電總統特朗普求助，對方才高抬貴手。問題是，單單紐約一地，便有幾萬名新冠肺炎患者，即使安慰號「開門迎客」，亦僅是杯水車薪而已。

正如紐約市市長白思豪所說，現時全州除病床及呼吸機等設備，醫護人員亦嚴重不足，必須透過徵召全國醫院人員，才能渡過難關，然而中國、南韓或許可以，但在美國能否行得通，卻是另外一個問題。單是居家令，聯邦及各州政府就出現不同調的情況，更別提五十個州爭相競拍呼吸機，導致價格倍增，聯邦政府的效率，人們似乎不宜高估。