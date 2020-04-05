神州觀察：疫情向好勿忘憂　反思追責是時候

昨日清明，內地累計確診新冠肺炎病例八萬一千多宗，疫亡逾三千三百人，當中有普通民眾，亦有被追封為烈士的抗疫英雄，當局趁此舉行全國哀悼活動以撫慰公眾情緒，及想凝聚全民力量實現抗疫最終勝利。只是這樣的哀傷場面本不該出現，國家也不需要這樣的英雄，數千條人命或可幸免於難，致哀緬懷之餘，亦是時候進行反思與追責。

不可否認，正當全球疫情肆虐，累計確診病例破百萬之際，內地總體防疫形勢已然基本受控，並轉入到「下半場」，主要目標變為「外防輸入」，閒暇之餘更能騰出手來援助別國抗疫。但是別忘了內地抗疫「上半場」同樣十分慘烈，舉國體制固然無法被「抄作業」乃至超越，卻也未能在初期更有效地發揮作用；一罩難求、一床難求的尷尬不僅凸顯出國家治理體系和治理能力的短板，更令萬千民眾陷入各種人道災難，欲救無門，何其不幸！

而在疫情始發地武漢，本來也許真能做到「可防可控」，惟因當地官場及衞生防疫部門的麻痹大意，後知後覺，很快令形勢轉趨惡化，可謂難辭其咎。從湖北省委到武漢市委主要領導官員不是歌舞昇平舉辦迎春團拜，就是鼓動民眾去搞「萬家宴」；不是不了解當地口罩的生產量，就是盲稱醫療物資充足，可說是毫無風險防範意識及專業治理的能力。時任湖北省委書記、武漢市委書記乃至數百名普通官員多只是免職處理，民眾更想知道，當局對他們的問責會否「到此為止」？如果是這樣的話，肯定又是在撓癢癢，不似有心吸取教訓。

當然，本次疫情中暴露出另一個致命問題，內地宣稱自沙士以來建立的所謂有效疫情直報系統，亦被證實再度淪為瞞報系統，花了多少冤枉錢還在其次，錯失良機，讓疫情迅速從武漢擴散至全國，乃至席捲全球才是最大的罪惡。早有研究推斷指內地首現疫情時間比當局公布的要早許多，及早防控很可能大幅化解之後的連串危機，更不會被全球指罵是「病毒輸出國」。如今當局堅持說從未隱瞞疫情，或以當初不了解病毒作推搪，決非認真反思的態度。

更需看到，當局向有「不解決問題，而是解決提出問題的人」之傳統，譬如被喻為「吹哨人」的李文亮、「發哨人」艾芬等醫生的早期預警行為，遭當局無端打壓。包括其後平反李文亮引發的輿情、揭發疫情死亡真相等舉動，都被當局強行壓制。凡此種種，皆非法治國家應有之舉，更非一個負責任政府的所作所為，短短十多年時間，中國已為世界奉上兩場公共衞生災難，再不認真反省追責，他日勢又重蹈覆轍，害己害人。