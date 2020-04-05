功夫茶：清明時節無紛爭　墳前冷清有原因

廢柴政府防疫甩漏，本港新冠肺炎確診病例如海嘯般湧來，已突破八百大關，破千指日可待！有傳染病專家直斥廢官「唔見棺材唔流眼淚」！阿哥，聽吓嗰位食衞局局長陳肇始日前被問到點解要「擠牙膏」式推出防疫措施，佢就咁回答：如果預先做但未有需要，亦有機會受到批評。為官避事平生恥啊，佢根本就唔知「執政為民」，亦唔知個「醜」字點寫，見到棺材真係唔識流淚㗎！甚至瞓喺棺材都當自己係白雪公主，含笑等王子一吻而悠悠然醒來：呵！太平山頂個天好藍好靚吖！

各位街坊，依家疫情嚴峻，酒吧群組感染擴散到比煙花更燦爛！最嚇鬼死人就係未知感染源頭嘅新症不斷湧現！呢，剛啱博愛醫院又出現一宗源頭不明嘅確診個案，中招者係個九十三歲男病人；其後據袁國勇教授表示，確診老翁曾與一名三十多歲男子同一病房，男子及後確診，相信老翁因此受感染。嘩！咁都得？先聖話「老吾老以及人之老」啫，意思係孝敬自己嘅長輩時，亦要顧及其他老人，時代進步，「兼愛」唔係又變種啩？功夫茶一時都好迷惘！呢單嘢都係等專家再追查啦！

講番尋日清明，因應疫情咁鬼得人驚，政府一味提醒市民：清明時節雨紛紛，行得路多會抽筋！「社交戒嚴令」如催命符，講明同往拜祭人士不得超過四人！話之你家族繁衍，開枝散葉到天涯海角，四個人一組家祭，都唔算「千里孤墳，無處話淒涼」啦！唔使次次都好似開嘉年華會咁熱鬧啫！寫《老人與海》嗰位美國大文豪海明威，佢一九六一年吞槍自殺，事先為自己準備嘅碑文，又短又俏皮：「請原諒我不起身」！依家疫症擴散咁勁，少啲人去拜祭，先人睇怕都樂得喺陰間冇毒菌傳播、冇失業憂慮下再瞓多一陣，都費鬼事同你哋打招呼咯！鬼海茫茫，交友冇國界，不分黃絲藍絲，一於借美國大文豪口脗：原諒我不起身，你哋自便吧！再講啊，一個二個戴晒口罩，鬼認得你廬山真面目咩！又消毒紙巾又搓手液噴霧劑，喂！唔該行遠啲先好噴，我頂唔順㗎！

嗱！又有九人一同拜祭已過世嘅阿媽，個仔就話特意獨自先到場，等其餘家人可分兩組各四人拜祭，嘻！拜山原來都可以「爭飲頭啖湯」？真有創意，又好似擺「八陣圖」：功蓋三分國，名成八陣圖；要計啱人數先好拜，認真唔簡單！

今個清明，記者所見各墳場人流大減，交通非常暢順，可見港人多數係良好市民，奉公守法，功夫茶相信只要政府一道命令，唔好話「社交戒嚴令」，即使「行房戒嚴令」都唔會托手㬹！功夫茶心裏有個謎，去拜山嘅孝子賢孫，是否少有鍾意玩火嘅「火魔法師」，否則怎可能清明時節雨紛紛，路上行人無紛爭？