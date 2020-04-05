美國的新冠肺炎疫情似乎已經失控了！

有些網上論者還在說低估了美國的制度，美國的能力。美國確診者公布的已近三十萬，且每天在二三萬人的水平上擴展，全球過百萬的確診者，美國已佔了四分之一。但美國政府似乎還是防治無策，總統特朗普還在吹牛胡謅，抗疫主力在州政府，醫療物資卻極為不足。或許美國財力天下第一、軍力第一，可卻未能抑止新冠肺炎疫症蔓延。就算等待群眾免疫，天氣回暖，各地疫情爆發時間次序不同，此起彼落，一州一市稍緩也會被另一州一市的爆發牽連。紐約州反對隔離封鎖，為的是既得利益的要求，包括紐約的金融中心、股票市場和一眾富人，可卻止不了疫情擴散。紐約州成為美國和全球的疫情中心，確診者正在超越中國。歐洲各國也封城鎖國、西澳州也封了與海外和澳洲其他省份的連接。疫情如此，紐約州也早晚要封城鎖州，但在此之前，疫病仍是內外擴散。

特氏說美國因疫病死亡控制在十萬人已是成功，按美國政府的失策，實際最後病死人數當不會是此數。此外，重症復原的後遺症亦大。在當前疫情正在惡化之時，美國的社會制度已經開始支撐不住。初領失業救濟金人數上星期從三百多萬人升至六百多萬人。連同現領的人數，官方失業被救援的便是一千萬人。美國失業不領救濟金的不計算在內，而美國失業救濟金發放期限頗短。此外美國還有三千多萬的非法移民。大疫使經濟停頓，美國的不人道，並無足夠社會保障的市場制度便暴露本質，幾千萬人失業貧窮，這便是人口的十分之一以上了。

政府救援不足，他們會坐以待斃嗎？我們擔心美國疫情進一步惡化，控制不了，而經濟危機爆發，情況會怎樣演變下去呢？

一是社會動亂遍野，商店搶掠猖獗，種族主義暴力普遍，加上社會普遍民眾藏有槍械，暴力暴動的程度升級。早前美軍連同機械化軍車入城，可能便是為城市宵禁和軍管作出準備。

二是封城鎖州、停工停市停課，社會原來的工作與生活網絡斷裂，弱勢社群受困受苦。人道主義的危機在城市貧民窟、少數民族及老人社區出現。

三是封城鎖州有助在一兩個月內克制疫情，但經濟破壞、社會動亂卻可延續多月，後遺症嚴重。

美國整體經濟社會與制度大危機必然反映在政治方面，是總統特朗普的極右民粹主義進一步煽風點火，國內宵禁軍管，對外則採冒險主義，攻擊中國，最終會走上納粹德國之路？