私字當頭、顢頇無能又狂妄自大的美國總統特朗普應付本國新冠肺炎疫情的態度，是從一個極端跳到另一個極端，從一開始大大咧咧、滿不在乎、隱瞞疫情、放任疫毒「潛飄暗度」，走進千家萬戶到如今已有近三十萬人「中招」，七千多人死亡，他就向世人宣告，老美會有約二十四萬人死亡。

這個數字若按照特朗普較早前估計的死亡率百分之一計算，那麼「中招」者非兩千多萬人不可。若按照世界衞生組織估計的百分之三計算，那就要七、八千萬人不可。特氏為甚麼從原本滿不在乎的嘴臉忽然變得如此恐怖猙獰，發出「極限恐嚇」呢？是不是又在大耍他的「談判的藝術」呢？是不是又想玩弄這樣的「藝術」爭取連任總統呢？除此他還能有別的目的嗎？

特朗普曾隱瞞疫情，聲稱美國只有「普通流感」，正值老美大選拉開序幕，特朗普到處亂跑拉票，為的是不讓美國人知道真相，對他提出防疫不力的質疑，有損他自吹自擂是「美國最偉大總統」的光輝形象。那時他是完全知道老美疫情的真實情況的，知道新冠肺炎不是甚麼「普通流感」，對此中國、世衞都有向他多次「通報」。然而，特朗普為了私利、為了連任總統，根本不考慮老美民眾的健康和生命安危，能瞞就瞞、能騙就騙，極端自私自利，喪心病狂。

然而，新冠肺炎很不「畀面」，不管是「特」朗普還是「普通」朗普，你不把它當回事，你不告訴人民，不做好防範，它就肆虐傳播，廣為流行，盡情殺人。這下子，特朗普驚恐萬狀也。疫情大爆發，防護醫療設備之準備因為「失去了三個月的寶貴時間」而嚴重不足，「中招」和死亡人數狂升乃無可避免，這筆帳遲早要算在特朗普頭上。

於是乎，特朗普以攻為守，把死亡人數預告到一個驚人的程度，讓社會輿情做好「心理預期」，也為這個「大數據」若是達不到，即可顯示自己抗疫有方，做好吹噓和表功的鋪排，選戰中爭取主動，化險為夷也。