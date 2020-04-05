在世紀疫劫之下，整個世界幾乎完全停擺，據估算全球企業損失恐達九十三萬億港元，而一旦全球高達二百五十萬億美元的債務爆煲，失業大軍料達二千五百萬人。在此之前，如果有人說世界可能重現上世紀三十年代的經濟大蕭條，也許會被視為天方夜譚，但現在這已是迫在眉睫的噩夢。

○八年爆發金融海嘯後，世界各國爭相放水，美其名曰「量化寬鬆」，實際上就是印鈔和發債，導致全球債務急升。尤其是美國，單是國債規模已達二十三點五萬億美元，這還不包括州政府和地方政府債務，難怪被稱為全球「債務泡沫之母」。有人曾形容中國整體債務已陷「水深火熱」，殊不知美國猶有過之，公私債務加起來遠超中國，而儲蓄率卻遠低於中國。如果把美國比作一家企業，早已資不抵債。

一個資不抵債的國家，如何度過這場世紀疫劫？唯一板斧就是發更多債，以債養債，以債養經濟。過去一年美國債務增長達百分之五點六，經濟增長則只有百分之三點七，債務增速遠遠超過經濟增速，根本就是飲鴆止渴。更何況，在目前這種形勢下，大量發債也不容易。當年爆發金融海嘯後，美國哀求中國「風雨同舟」，這次還好意思出聲嗎？中國還會做這種蠢事嗎？

盛衰有道，成敗有數。這場疫症不僅暴露了西方體制的虛偽，也暴露了西方國家的虛弱。總統特朗普一直吹噓美國如何偉大、如何強壯，其實不過是自賣自誇，美國經濟外強中乾，根本經不起任何考驗。反而中國體制在這場危機中充分顯示出優越性，在迅速控制本身疫情之餘，還可以支援全球抗疫。更重要的是，中國不僅擁有完整產業鏈，而且擁有龐大消費市場，即使世界各國持續封關鎖國，減少進出口，中國也完全可以自給自足。所以說，西方不亮東方亮，這場危機也許正是中國的契機。