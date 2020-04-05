疫戰未完，確診數字繼續上升，直逼九百大關，要破千宗相信數日內機會極大。數周時間，本地患者由三位數邁向四位數，如此下去，是否有一日要見五位數？政府偏偏放軟手腳，推出政策如像擠牙膏，酒吧說禁不禁，最後還是要禁，總之一味拖拖拖，以為病毒可以等人嗎？港大微生物學專家袁國勇狠批廢官對疫情太過樂觀，唔見棺材唔流眼淚。

有這樣的政府，大家都看不見明天，一片末世景象，產生一大批唔知死字點寫的年輕人，縱火堵路襲警傷人視作等閒，現在經濟低迷，不務正業想搵快錢，便鋌而走險，打家劫舍，落草為寇。

流浮山日前有四名男子乘坐白牌車，亮刀打劫司機及搶車逃去，遇截查時撞向警方路障，勢兇夾狼，警員開槍及追截擒獲四人，發現其中兩人竟然是中學生，懷疑收指示搶指定款式車輛再變賣，無本生利。小時偷針，大時偷金，當胃口愈來愈大時，隨時揸槍打劫金舖。

發窮惡最可怕，暴潮後再爆疫潮，掀起裁員及結業狂潮，失業率飆升，罪案率亦上升，有人偷呃拐騙，尤其是在抗疫物資上打主意，多宗網上兜售口罩收錢不交貨，大街大巷店舖亦呃錢，海關二月在廿間藥房檢獲約二百支懷疑假貨的消毒酒精。亦有人明刀明「搶」，不單止搶錢、搶車，亦搶超市廁紙，總之有殺錯無放過。便利店更淪為盜賊目標，元朗區兩個月內便發生至少八宗便利店劫案。現在街上個個戴口罩，更加方便不法之徒掩飾身份。人心惶惶，怕被傳染，又怕被打劫，日日活在不安之中。

政府推出多項紓困措施，但收效未見，而且偏重救助企業，對於基層及失業人士支援不足，有甚麼比開飯更緊要？實在有需要設立類似「失業援助基金」以濟市民燃眉之急，若果等派錢隨時等十九個月，未染疫死恐怕先餓死。