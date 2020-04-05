美國總統特朗普近日改口，停止在公開場合挑釁性把聯合國一早已經正名的「新冠肺炎病毒」稱為「中國病毒」，並讚揚中國控制新冠肺炎疫情的努力，他這番動作是否顯示美、中兩國已經摒棄前嫌，修補關係，老老實實攜手合作，聯手去對付疫情呢？

其實兩國關係未見好轉迹象。特氏雖然改口，下面的美國高官如國務卿蓬佩奧等，好像沒有聽到總統的訊息，依然故我，在好幾個重要官方場合，堅持用「武漢病毒」這個名詞，看來並非軟化。

在三月底的G7峰會視像會議上，蓬佩奧曾敦促七國領導人將新冠病毒正名為「武漢病毒」。在視像會議上報告時，多次將新型冠狀病毒稱為「武漢病毒」，並要求中共對此病毒的處理負責。該次會議後並未發出針對新冠肺炎疫情的公布，西方傳媒普遍認為，是因為美國堅持在公布上用「武漢病毒」一詞，但未獲其他國家接納。

另外在四月一日聯合國安理會上，美國代表不斷要求發表針對中國的決議，並加上「新冠肺炎病毒來源於中國湖北省武漢市」句子，結果十五個安理會國家之中，一票贊成，十四票反對。贊成票當然來自提出要求的美國，反對十四票中，竟然有美國的親密盟友英國和法國。美國在幾周前就已經開始推動安理會進行此事，但因很多國家的代表意見不一致，所以導致該決議未能通過。

在其他公開場合，美國不少主要官員每提到新冠肺炎疫情時，往往指控中國初期隱瞞疫情，令病毒擴散，禍及全球，中國公布的數字也不可信。

中國外交部發言人對美國的指控連番反擊，說這些美國高官「無恥、無德」，指他們不顧事實，睜開眼睛說謊話，把新冠肺炎疫情在武漢爆發及中國的對外公布日程逐日列出，證明中國已經盡早把疫情有關資訊公諸世界。她還問美方這種甩鍋手段對美國遏止疫症繼續蔓延有何幫助？回應針鋒相對。

這幾天美、中之間的口水戰未見有緩和迹象。美國政府立場頗為一致，看來是因為總統大選逼近，特朗普政府要上下統一口徑，希望給選民印象，是他一直掌握局勢發展，有計劃有步驟隨着疫情發展去回應，初期反應緩慢，未能控制情況，是因為中國隱瞞疫情。甩鍋當然無助於遏止疫情，但對特氏維持英明神武的形象有幫助。美國的自由派傳媒親民主黨較多，揭特氏政府無能，應變無方，全無章法，才令美國躍為第一疫國的底牌不遺餘力。不過美國選民基本上兩極化，民主黨和共和黨各有擁躉，壁壘分明，逆耳的傳媒報道可能會聽不進耳。