警方繼日前拘捕三名涉向大埔警署掟汽油彈的中學生後，又有中學生干犯嚴重刑事罪行被捕。前日的流浮山七人車劫案，四名劫車乘客最終在大埔落網，期間更因為疑犯欲駕車撞向交通警員而引發警員開槍，可謂動魄驚心。最意想不到的是，其中兩名涉案人是只有十多歲的中學生。中學生近期犯案纍纍，孰令致之？

為免疫情擴散，全港學校停課已經兩個多月，結果中學生犯案數字激增，令人瞠目結舌。然而將所有問題歸咎於停學並不公平，上述案件只是冰山一角，去年底尖沙咀及大埔發生三宗涉及找換店、遊戲機中心及私人會所的劫案，金額達一百四十六萬元之巨，被捕人士又包括兩名中學生。更不必說，反修例黑暴至今拘捕逾七千七百人，當中四成為學生，而中學生又佔當中四成。娃娃兵無惡不作，顯然不是無所事事才犯案這麼簡單。

說到底，反對派政客、反中亂港傳媒和所謂的法律學者，長年累月以「違法達義」、「公民抗命」等歪理向年輕人洗腦，「不守法不等於不尊重法治」、「留案底令人生更精彩」、「暴力或可解決問題」成為「真理」，年輕人深信不疑，紛紛走上歧途。黑暴一役，最初由大學生打頭陣，但隨着警方大舉拘捕，「送頭」的大學生終於知道留案底不可能令人生更精彩，反中亂港集團惟有轉向中學生落手。月前多場「中學生反修例關注組」集會已見端倪，加上法庭多對未成年暴徒網開一面，致令冇腦中學生甘於淪為棋子。

「違法達義」無限延伸，所有犯罪活動都可以被合理化。中學生向警署掟汽油彈固然是違法達義，中學生打劫司機一樣可說受無能政府迫害，反對派之害人害物，可見一斑。已有反對派政客揚言立法會選舉一旦議席過半，便會否決所有政府撥款和議案。反對派荼毒年輕人復要搞死香港，投票給他們的人都是禍港幫兇。