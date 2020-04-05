所謂「別人說我太瘋顛，我笑他人看不穿」，過去幾年，筆者講得唇焦舌敝，強調當代社會第一大問題，就是不少人心粗眼翳，失去了正常的判斷力，在上位者與在下位者俱如是。不是非常時期，不易明白問題的嚴重性，近日新冠肺炎來襲，一切弊端便表露無遺。

平素很多香港人夢寐以求，希望能實行美國、英國、日本式的民主制度，選賢與能，讓最優秀的人才帶領政府。在下多年來一直唱反調，說這年頭選票不一定能選出真正的人才，上台者不少是碌碌之輩，遇到考驗時，他們大抵先要帶領民眾走一大段荊棘路，才能找到出口，到了出口，十個人之中可能已死掉兩個，傷了三個。

面對新冠肺炎疫情，你根本無法明白前陣子美國總統特朗普、英國首相約翰遜、日本首相安倍晉三的腦袋中是想甚麼。早在一月二十三日，中國已創世界歷史的先河，為了防止疫情蔓延而封閉了一座擁有過千萬人口的城市，其時，恐怕就連香港牛頭角順嫂也會知道新冠肺炎疫情的嚴重性。偏生貴為世界第一強國領袖的特朗普卻渾然不覺，竟然告訴國民新冠肺炎只是猶如普通流感，不足為慮。可惜到了今天，美國人卻要為他們總統的愚蠢付出沉重代價，執筆時，美國醫療機構正在準備十萬個屍袋，以應付因染疫而病死的人。

你也無法想像，為甚麼英國首相約翰遜早前會認為「群眾免疫」是應付新冠肺炎疫情的可行方法，如今他卻成了染病者，正自我隔離，發燒不退。你更無法想像在一個月前，為甚麼日本首相安倍晉三還重視舉辦東京奧運，多於重視應付疫患，結果今年的奧運已鐵定辦不成，該國的疫情卻仍無法受控。領袖們的誤判固然是致禍之由，但他們都是由選民推舉出來的，到頭來，人們始終要為自己的拙劣眼光付帳。