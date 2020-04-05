近排大家如果稍為留心吓港聞版，不難發現唔少罪案同學生哥有關。唔通失學太耐，無聊就要搞吓嘢或弄啲「細藝」獻吓世，否則怎對得住燃燒嘅青春？

尋日上演警匪大追捕，直頭驚險緊張刺激過任何一套港產警匪片！四刀賊利用網上平台，誘騙自僱司機喺沙田大圍接載佢哋往流浮山後，一人詐嘔吐呃司機停車，其餘同黨趁機亮刀威嚇，劫去現金及私家車逃去。事主頸部被割傷，驚魂甫定後報警。警方其後發現車蹤尾隨狂追，追逐至粉嶺公路時，私家車前路受阻，賊人一度倒車衝撞警方電單車，有警員喺危急下開一槍。

私家車再飆到大埔，終被警車撞停，四賊被捕，當中兩人係中學生，一個十七歲讀中四，另一個十六歲讀中三！一個十六、七歲的小子，已歷經生死時速，又經子彈洗禮嘅「非常人」，你還能如何教導他「愛惜華年」呢？我輩十六、七歲時，見到狗仔拚命追，撞到暗戀女生面泛紅，能不嘆一聲：江山代有才人出，一代新人換舊人？老朽同呢個「時代革命」脫咗節，儘管有年輕人肯為我「擋子彈」，老朽那輩人為養妻活兒，一身兼幾職視等閒，都係堅持「有工要返」，莫待無工空喊慘！年輕人，請恕老朽辜負了你們嘅烈士情懷！

早前大埔警署又被人擲汽油彈縱火，警方其後拉咗三名十六歲至十八歲男子，一查之下，佢哋都係就讀同一間中學嘅學生。昔有「桃園三結義」，今有「火魔法師三結義」耶？反修例風暴以來，烈火暴行不絕，警方數字顯示，今年一月至三月間，總共有十六宗向警察建築物投擲汽油彈嘅案件，老朽相信不少應係學生哥！

依家警方常破武器庫，早前喺小西灣山邊一間石屋檢獲大批彈殼、彈頭和可製造汽油彈嘅原材料，警方拉咗四人，其中二人為學生！香港嘅教育怎麼了？一年逾千億元教育預算，都在「毀人不倦」？