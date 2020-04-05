新冠肺炎爆發蔓延到歐洲及美國，在抗疫上凸顯出東西方文化異同，口罩的使用更成為一齣搞笑劇。內地以至香港、東南亞國家，在爆發疫症初期已經將口罩視為生活必需品，香港曾經發生口罩搶奪戰及天價口罩現象，顯示出市民對口罩能有效預防傳播新冠肺炎的信心。

西歐國家崇尚自由及形象，感覺戴上口罩就有點不對勁，在亞洲爆發疫情時，認為新冠肺炎對歐洲是遙不可及而不設防，當病毒瞬間登陸歐洲，意大利、西班牙及法國等國，民眾正面受襲，感染及死亡數字屢創新高，才喚起抗疫意識，急忙輸入口罩及防疫用品，口罩又變成了這些受疫情破壞國家的生活必需品，可見佩戴口罩防疫，壓倒了歐洲的自由風氣。

捷克、斯洛伐克、波斯尼亞和黑塞哥維那早就成為歐洲的表表者，強制市民外出戴口罩。斯洛伐克總統卡普托娃更親身示範如何把口罩優雅地戴上，與時裝同一色調配搭成網上佳話。

世衞在佩戴口罩方面亦顯得議而不決，一直指無特定證據顯示戴口罩有任何防疫好處，美加西歐國民跟隨世衞建議，疫症到門前仍不戴口罩抗疫，感染大增成危機。疫情大爆至全球感染逾百萬人，死亡人數超過五萬，形勢危急。此時意大利及法國即時採購大量口罩等抗疫用品，亦建議或強制居民外出要戴口罩。

美國最新感染人數近三十萬，有七千多人死亡，疾控中心仍只建議居民戴布口罩外出，不建議使用外科口罩。原因是美國本土外科口罩嚴重不足，歐洲各國正大力購入口罩，美國這時候要買也來得太遲，但卻不能說真相，只能建議居民做低防禦措施，美需求口罩的程度，反映在法國兩次譴責美國搶奪他們訂購的中國口罩事件，其中一批更在內地機場停機坪，被美國人開出高三到四倍價錢搶走，可見美國需求抗疫物資已達臨界點。