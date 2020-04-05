筆者做夢也想不到，或許第三次世界大戰會是以這種方式呈現。事實上，這是一場沒有硝煙的戰爭，全人類的敵人是一種新型病毒，而新冠肺炎疫情帶來的影響，導致世界主要經濟體系半癱瘓，全世界進入緊急狀態，我們驚見很多傳統的先進強國也變得方寸大亂，原來除了最大的敵人病毒外，還有一股反智逆流。

美國作為霸權國家，無論在經濟、軍事、文化和科技都處於領先地位，怎能接受面對疫情下一塌糊塗的表現呢？在面對政治和經濟雙重危機，總統特朗普選擇的策略就是甩鍋中國。較早前先用「中國肺炎」、「中國病毒」，意圖將疫情源頭定性在中國，將一切責任轉嫁中國，特朗普及國務卿蓬佩奧等多次公開地誣衊中國隱瞞疫情，使他們沒有足夠時間應對疫情，而事實上中國不但一直有向國際通報疫情，美國也是全球最早對中國封關的，雖然後來態度表面上有點軟化，總統公開講話時不再使用「中國病毒」等字眼，但美國仍在聯合國安理會上，就新冠肺炎病毒的決議中要求加入「新冠病毒來源於中國湖北省武漢市」的措詞，有關建議遭壓倒性票數否決，十五個國家參與投票，美國僅獲得自己一票，如此不合理不科學的內容，連傳統盟友如英法德意等國家都不肯為自己背書，美國這次可謂自取其辱。

除了國際上的反華勢力藉着疫情問題向中國發難外，香港還有一些無視嚴峻疫情，政治優先於抗疫的壞腦反智分子，唯恐天下不亂。最典型的事例就是香港電台某記者，透過網上視像通話訪問世衞助理總幹事艾爾沃德，該記者理應查詢跟香港有關的事，但忽然變身民進黨蔡英文當局的代言人，質詢台灣能否加入成為世衞的成員，艾爾沃德幾秒後說「聽不見問題」而婉拒回答，可是該記者仍咄咄逼人，一而再、再而三地追問，最終迫使艾爾沃德即時掛斷電話終止訪問。

在疫情關鍵時刻有機會訪問世衞的負責人，不問疫情問政治，期間更有失專業風度，簡直出醜國際，但港台有些人覺得令世衞尷尬，還自鳴得意地以新聞言論自由作擋箭牌，暗撐台獨，欲蓋彌彰。眾所周知，世衞是聯合國下的組織，只有主權國家或主權國授權才可以參加，而國際上承認台灣是中國的一部分，所以不論台灣地區的抗疫工作做得好不好，也與加入世衞沒有半點關係；再說，世衞助理總幹事當然不會回應此等政治陷阱問題，但港台記者理應持平專業，至少有常識水平，從這事件看出，港台部分記者，已不能用當年前國家領導人江澤民的金句too simple, sometimes naive來形容。

或許疫情是上天給了全人類一個大考驗，有人選擇團結、科學和理性；另外一些人選擇了分化、民粹和反智，結果將可能改寫人類歷史的走向。而港台這個負面事件反映出類似的公營部門人員既不懂專業操守，更背離一個中國原則，背後的邏輯就是以為台灣是一個獨立主權的政治實體，幼稚地質疑台灣為何不能加入世衞。但更令人憤懣的是港台相關問題積習已久，廣播處長梁家榮實難辭其咎。