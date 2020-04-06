功夫茶：齋噏九年一入伙　青年宿舍點救火

呢個廢柴政府至叻牙擦擦，脷刮刮，講乜都天下無敵，做起上嚟就有心無力，講得俗啲，就係屙尿滴濕鞋嘅衰翁！呢，成日話覓地建公屋係「重中之重」，結果呢？公屋輪候宗數屢創新高；劏房戶望上樓望到雙眼出血；可憐疫情嚴峻，大人失業細路失學，共同屈喺廚廁合一嘅劏房，唔中招都屈到病喇！

嗱，林鄭參政時大言炎炎表示要與青年同行，關心青年嘅「三業三政」，結果呢？變成天大笑話咯！功夫茶就講一瓣「置業」，年輕人即使大學畢業，搵到份工，根本份糧都未必夠自己使，租樓都冇能力，點置業吖？有時諗番轉頭，都真係有啲同情依家嘅後生仔，皆因政府無能，產業結構單調，年輕人即使努力做人，向上流嘅機會都係零！而呢個政府至叻呃人，一味畀年輕人假希望，淨係輪候公屋咋，喺計分制下等到變中坑都未等到，少年子弟江湖老，紅粉佳人兩鬢斑喇！

唔講公屋，講青年宿舍計劃吖，政府喺二○一一至一二年度施政報告提出，由非政府機構興建及營運青年宿舍，為十八至三十歲嘅在職青年提供短期居所，租金唔超過市值租金六成，租期不可超過五年，以協助年輕人累積儲蓄。本意係好嘅，四、五千蚊就租到一個「可以居」嘅單位，起碼叫做有私人空間，亦都符合聯合國標準，即「每個人都應該住得安全及有尊嚴」。之前有被DQ嘅議員提到「房事」問題，指出年輕人苦惱根源之一，就係想搵個地方「嘿咻嘿咻」都難，谷住谷住，「房事不通」，生活點會輕鬆？

可惜吖，信政府一成，雙目失明。有關計劃有七個非政府機構參與，預計合共提供三千三百個宿位，點知經歷三任政府，齋噏九年，直到最近先至有大埔一個青年宿舍落成，提供八十個宿位咁大把咋！據悉收到近千宗申請，可見年輕人為咗上樓爭崩頭。至於提供最多單位嘅係位於元朗嘅宿舍，有逾一千六百個單位，不過起碼要明年第三季先至竣工，搞得嚟蚊都瞓、蛇都死。靠青年宿舍撲熄青年怒火喎，嘥氣啦！

唉，天若有情天亦老。不過，廢官「急市民所急」永遠都係一句口號而已，有議員批評政府「慢九拍」，依家仲有多個項目處於審議階段，有項目仲等緊立法會撥款，通過都要三年後先至施工啊！

阿哥，呢個項目難得「盲反派」都唔反對，政府仲要拖拖拉拉，係都要殘忍懲罰年輕人，你話係咪搵自己笨實啊！試諗吓，宿舍起快啲，「房事」暢通啲，年輕人大腦自然釋放多啲令佢哋爽歪歪嘅多巴胺，仲邊得閒通街掟汽油彈呀！