神州觀察：無症狀患者驟增　復工復產蒙陰影

內地現階段疫情防控的總體策略分為外防輸入、內防反彈兩部分，前者實施起來已愈來愈嚴格細緻，惟在內防反彈方面頗多隱憂，尤其近期無症狀感染者驟增，甚至轉為確診，多地亦頻現本土新增病例，都為全面復工復產蒙上陰影。

武漢市衞健委日前通報稱，市內新增一宗確診病例，惟該患者此前無任何不適或發病症狀，是自己往醫院做體檢時才被發現。確診原因或來自社區感染，通報指同幢樓內之前曾有確診病例，患者平時出入社區又不注重消毒衞生防範，因而中招。

只是該患者究竟是因外部環境影響導致確診，還是因自身所攜病毒主動發作所致，必須搞清楚。正如有專家所說，無症狀感染者或會因個人抵抗力強而消滅病毒，不再出現任何症狀，也有可能病毒比個人抵抗力強，導致發作及確診。也就是說，無症狀感染者隨時有一半機會自行發病，並在不知不覺中傳染他人；此前關於該類個案的傳染性之爭亦出現不少分歧，總之既然無法完全排除潛在的病毒傳播風險，便應審慎對待。

然而，國家衞健委卻於今年二月不跟從世衞標準，令無症狀個案不再計入確診病例，亦毋須對外公布，做法顯然有問題。事實上，近期多地頻現該類傳播事件，有的屬本地病例，有的屬外地輸入病例，不斷令一些地方「清零」計劃破功，及造成社會恐慌情緒。於是從本月一日起，國家衞健委又將之重新納入每日通報，並一舉公布一千多宗個案，着實有些嚇人；此後每日更有數十宗、近百宗的新增個案出現，令人質疑當局此前竭力追求的疫情「零新增」到底有何意義，此番操作算不算是另一種隱瞞行為？

由此不免令人想起湖北疫區早前的混亂做法，因改用了臨床CT檢測，導致一日新增一萬多宗確診病例，想是覺得社會影響不好，國家衞健委很快又取消該檢測方法，相關確診數字亦應聲下跌。之後迫於輿論壓力，再被要求恢復臨床檢測，把核減的病例加回去，如此反反覆覆，前後矛盾，無非是當局只想着自己的面子，卻不顧民眾死活，將人命當作一個個冰冷的數字而已。

商務部近日表示，內地市場復工率已達到九成以上，主因是各地疫情防控形勢向好，提供了條件，就連重災區湖北省亦已撤卡解封，數百萬人湧了出去。然而問題亦在不斷出現，一些地方不是拒絕湖北人入境，就是被湖北來的無症狀感染者拖累，需重新封城；從當局近日公布的數字來看，七成無症狀感染者出自湖北，更有指二月底全國已有逾四萬無症狀感染者未被列入確診。如今武漢市又在為四月八日解封吹冷風，箇中緣由不問可知。